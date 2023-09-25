Услуги в сфере азартных игр сократились почти на 40% в Казахстане
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В Казахстане по итогам первого полугодия 2023 года объём услуг по организации азартных игр и заключению пари составил 207 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.
Сообщается, что по итогам первого полугодия 2023 года объём услуг по организации азартных игр и заключению пари составил 207 миллиарда тенге. Это на 29,7% меньше, чем годом ранее. С учётом инфляции объём услуг сократился в реальном выражении на 39,1% за год.
В региональном разрезе лидирует Алматинская область. Здесь оказали 88,2% услуг. На второй строчке расположилась Акмолинская область.
Инвестиции в основной капитал в сфере данных услуг по итогам первых шести месяцев составили 311,5 миллиона тенге. Показатель вырос в 2,2 раза в стоимостном выражении.
Отметим, согласно казахстанским законам, казино и залы игровых автоматов разрешены только на побережье Капшагайского водохранилища в Алматинской области и в Щучинском районе Акмолинской области.
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