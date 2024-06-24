Услуга прикрепления к поликлинике на eGov теперь доступна не только казахстанцам
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На портале eGov.kz обновили услугу прикрепления к поликлинике. Теперь она доступна не только для граждан РК, но и для кандасов и нерезидентов страны, передаёт BaigeNews.kz.
В процессе прикрепления к медучреждению пользователи могут выбрать врача, а также увидеть информацию о номере участка медицинского обслуживания.
Услуга по прикреплению к медорганизации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, остаётся одной из самых популярных на eGov.kz. С начала года на портале подано более 1,2 миллиона заявок по прикреплению к поликлиникам.
Услугой можно воспользоваться не только в случае изменения места жительства, но и при желании сменить медицинскую организацию прикрепления не чаще чем один раз в год (с 15 сентября до 15 ноября).
Услуга осуществляется в три шага:
- авторизуйтесь на портале eGov.kz и перейдите в раздел "Здравоохранение";
- из перечня услуг выберите "Прикрепление к поликлинике" и заполните все необходимые поля;
- подпишите услугу с помощью ЭЦП.
Ознакомиться с результатом можно в Личном кабинете по мере обработки заявки.
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