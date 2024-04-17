Условия получения арендного жилья для молодежи планируют изменить
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Разработаны поправки в Правила предоставления арендного жилища без права выкупа для работающей молодежи, передает BaigeNews.
В частности, добавится понятие ежегодного порога накопления для определения минимальной суммы ежегодных накоплений, необходимых для участия в региональных программах (механизмах) льготного ипотечного кредитования.
Ежегодный порог накоплений должен быть не менее 170 МРП. (627 640 тенге в 2024 году)
Кроме того, арендное жилище молодым казахстанцам будет предоставляться на основе заключенного трехстороннего договора о предоставлении арендного жилища без права выкупа для работающей молодежи между заявителем, уполномоченным органом и Отбасы банком.
Также в проекте устанавливаются основные требования к работающей молодежи для получения арендного жилища без права выкупа.
Будет обновлен перечень документов, которые нужно предоставить в уполномоченный орган для получения жилья.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" до 30 апреля 2024 года.
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