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  • "Условия мне ставить не надо": аким Кокшетау жёстко ответил многодетной матери
youtube.com/@aqmolanews9027 Сегодня, 01:42
93
Сегодня, 01:42
93
Фото: youtube.com/@aqmolanews9027

"Условия мне ставить не надо": аким Кокшетау жёстко ответил многодетной матери

В ходе прошедшей отчетной встречи акима Кокшетау с населением к градоначальнику Бауржану Гайсе за помощью обратилась многодетная мама. Женщина в отчаянии, в двухэтажном жилом доме нет центральной канализации, от этого страдают люди. Горожанка пригрозила акиму, что если вопрос не решится, то она перекроет улицу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 716.kz.

"Я председатель Кудайбердиева, 42. Неоднократно к вам обращалась. Уже как год обиваю пороги акимата. Просим вас провести нам центральную канализацию, мы страдаем. Я мама пятерых детей, все сама делаю, нанимаю машину, соседи не вкладываются, не могу за всех оплачивать. Подрядчик приезжал, говорит: акимат не выделяет деньги. И разрешение еще не даете. Почему тянете? Что нам делать? Или я улицу перекрою и буду там стоять", – пригрозила женщина.

Аким города знает о проблеме жильцов и обещал им помочь, но нужно набраться терпения.

"Я у вас был, это было буквально несколько месяцев тому назад. Я вам скажу: у нас не частная лавочка, и быстро мы не можем делать, это государственные все предприятия. Для того чтобы выделить, нужна сессия. Для того чтобы провести конкурс, нужно еще время. Это занимает по-хорошему целый год. Если вам что-то не нравится, мы вам вообще не обязаны делать эту канализацию. Это ваш дом, вы не хотите это понимать? Это ваш дом, и канализацию, и водопровод к своему дому вы сами должны делать. Вы с чего решили, что я вам обязан ее делать? Если вы нас просите помочь, тогда надо и подождать. Вам дают конкретный ответ, что вопрос на стадии решения, а вы мне собираетесь улицу перекрывать. Условия мне ставить не надо. Я вам обязательно помогу, потерпите", – пообещал Бауржан Гайса. 

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Сегодня, 01:42
93
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