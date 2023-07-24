"Условия мне ставить не надо": аким Кокшетау жёстко ответил многодетной матери

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В ходе прошедшей отчетной встречи акима Кокшетау с населением к градоначальнику Бауржану Гайсе за помощью обратилась многодетная мама. Женщина в отчаянии, в двухэтажном жилом доме нет центральной канализации, от этого страдают люди. Горожанка пригрозила акиму, что если вопрос не решится, то она перекроет улицу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 716.kz.

"Я председатель Кудайбердиева, 42. Неоднократно к вам обращалась. Уже как год обиваю пороги акимата. Просим вас провести нам центральную канализацию, мы страдаем. Я мама пятерых детей, все сама делаю, нанимаю машину, соседи не вкладываются, не могу за всех оплачивать. Подрядчик приезжал, говорит: акимат не выделяет деньги. И разрешение еще не даете. Почему тянете? Что нам делать? Или я улицу перекрою и буду там стоять", – пригрозила женщина.

Аким города знает о проблеме жильцов и обещал им помочь, но нужно набраться терпения.