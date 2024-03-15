Усилить ответственность за производство наркотических веществ предложил Президент

Президент Касым-Жомарт Токаев предложил усилить ответственность за производство наркотических веществ, в первую очередь синтетических, передаёт BaigeNews.kz.

"Чтобы достичь наших созидательных устремлений, нам надо избавляться от разрушительных моделей поведения. Важно учиться всему хорошему и отвергать все плохое. Об этом говорил великий Абай, призывая избегать пяти вещей и к пяти стремиться. Его наставление актуально по сей день, поскольку каждая эпоха порождает свои вызовы и угрозы. Из-за глобализации, развития новых технологий и по многим другим причинам возникли новые пороки общества, с которыми нам нужно бороться", - сказал президент, выступая на Национальном курултае в Атырау.

Считаю, что мы как нация должны поставить надежный заслон распространению следующих пяти социальных зол. В первую очередь, это наркоторговля, в том числе синтетическими наркотиками, которая стала настоящей эпидемией.

"Только в прошлом году в данной сфере было выявлено свыше 7,5 тысячи преступлений, из незаконного оборота изъято 41 тонна наркотических веществ. Наркозависимость особенно быстро распространяется среди детей, отравляя наше подрастающее поколение. Мы должны не теряя времени активизировать борьбу с наркотиками, потому что завтра уже может быть поздно", - подчеркнул Токаев.

В настоящее время у нас предусмотрено достаточно строгое наказание за наркоторговлю.

"Предлагаю максимально усилить ответственность за производство наркотических веществ, приравняв его к самым тяжким преступлениям. Прошу Парламент поддержать данную инициативу", - считает президент.