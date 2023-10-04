Усилить ответственность работников ЦОН-ов собираются в Казахстане

В Мажилисе в первом чтении одобрили поправки в законодательство РК по вопросам государственной корпорации, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Отнесение работников Государственной корпорации, непосредственно оказывающих государственные услуги и имеющих доступ к персональным данным ограниченного доступа, к лицам, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций. Вносятся изменения в Уголовный кодекс и закон "О противодействии коррупции", - отметил депутат Данабек Исабеков, выступая на пленарном заседании Мажилиса.

Он отметил, что данные поправки направлены на профилактику злоупотреблений и правонарушений со стороны работников Госкорпорации, защиту прав граждан. В случае совершения правонарушений, предусмотренных действующим законодательством, эти сотрудники будут нести ответственность как приравненные к уполномоченным на выполнение государственных функций.

"Предусмотрена оптимизация понятия Государственная корпорация "Правительство для граждан" путём исключения из него указаний на направления деятельности. Это даст возможность для бесперебойной работы по увеличению видов услуг, оказываемых через единого провайдера", - сказал Исабеков.

Мажилисмен также добавил, в рамках законопроекта Госкорпорацию наделят компетенцией по организации приема обращений в рамках информационной системы.