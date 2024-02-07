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В Казахстане усилят ответственность поставщиков за срыв сроков в строительстве

Сегодня, 11:34
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Акорда Сегодня, 11:34
Сегодня, 11:34
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Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства, поручил усилить ответственность поставщиков за срыв сроков в строительстве, передаёт BaigeNews.kz.  

"В настоящее время на рассмотрении Мажилиса находится законопроект о госзакупках. Документ нуждается в доработке. Прошу депутатов Парламента уделить ему особое внимание. Необходимо упорядочить деятельность аудиторов.

Здесь основным ориентиром является недопущение различных толкований норм закона, а также требований и критериев, предъявляемых к поставщикам. В то же время следует усилить ответственность поставщиков за срыв сроков и ненадлежащее качество работ, особенно в сфере строительства", - сказал Токаев.

Президент отметил, что новый закон о государственных закупках призван создать условия для полноценной реализации инфраструктурных проектов с применением EPC-контрактов.

При этом, как считает президент, сроки подготовительных процедур для заключения EPC-контрактов должны быть сжатыми. Это существенно повысит оперативность акиматов при реализации приоритетных и срочных проектов.

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