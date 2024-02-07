В Казахстане усилят ответственность поставщиков за срыв сроков в строительстве

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства, поручил усилить ответственность поставщиков за срыв сроков в строительстве, передаёт BaigeNews.kz.

"В настоящее время на рассмотрении Мажилиса находится законопроект о госзакупках. Документ нуждается в доработке. Прошу депутатов Парламента уделить ему особое внимание. Необходимо упорядочить деятельность аудиторов.

Здесь основным ориентиром является недопущение различных толкований норм закона, а также требований и критериев, предъявляемых к поставщикам. В то же время следует усилить ответственность поставщиков за срыв сроков и ненадлежащее качество работ, особенно в сфере строительства", - сказал Токаев.