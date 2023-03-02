Ушёл на охоту и не вернулся: учителя неделю разыскивают в Туркестанской области

Фото: otyrar.kz

Спасатели и волонтёры уже неделю ищут пропавшего отца троих детей, учителя Нурлана Аймаханбетова. Мужчина ушёл на охоту с другом и не вернулся, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Родственники пропавшего недовольны работой водолазов, они считают, что поиски идут медленно.

"Сейчас только два водолаза работают. Хотя у спасателей в резерве есть 10-15 водолазов, но они не заходят в воду. К тому же у них всего два баллона, одного хватает всего на полчаса. Непрофессионально работают. Куда они ныряют, люди могут пройти там, и нырять не надо", - сказал родственник учителя Турдыбек Тансык.

Друг, который был на охоте вместе с Нурланом, сообщил, что в какой-то момент товарищ зашёл в заросли камыша и пропал. За помощью мужчина обратился к местным жителям.

"Мы позвонили Нурлану, тогда он ещё отвечал на звонки, и сказали, чтобы он шёл против ветра. Но, он ответил, что очень слаб. Когда спросили "на каком уровне вода?", он ответил, что по шею. Тогда мы сказали, чтобы он выстрелил в воздух. А он ответил, у меня нет сил. Потом я ему сказал, посвети своим фонариком, и мы сделаем также. Он ответил, что видит нас, и больше на связь не выходил", - рассказал очевидец Думан Уласхан.

К поисковой группе добровольно присоединились более ста человек из соседних аулов. Чтобы найти отца троих детей, им пришлось вручную перекрыть канал, чтобы снизить уровень воды.

По информации экстренных служб, 82 районных и областных спасателей днём и ночью работают на месте ЧП, задействована и аэросъемка. Но результатов пока нет. Спасатели говорят, что поиск затрудняют погодные условия.

В ближайшие дни в регионе ожидаются сильные осадки.