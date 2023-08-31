Ушёл из жизни заслуженный тренер по греко-римской борьбе

Ушёл из жизни двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР по греко-римской борьбе Геннадий Сапунов. Об этом сообщили в профильной федерации, передаёт BaigeNews.kz.

"Геннадий Андреевич оставил неизгладимый след в истории спорта. Его уникальный взгляд на тренировки и неоценимый вклад в развитие греко-римской борьбы невозможно переоценить. Он подарил миру множество чемпионов, которые достойно представляли СССР на мировых аренах. Все мы помним его плодотворную работу в первом в нашей стране профессиональном спортивном клубе "Даулет". Более чем 50 чемпионов мира и 20 олимпийских чемпионов стали результатом его труда и преданности. Он не только тренер, но и наставник, который формировал как физические, так и моральные качества своих подопечных. Мы скорбим вместе с его близкими, друзьями и коллегами. Его уход из жизни – это огромная утрата для спортивного сообщества и всей мировой борьбы", - сообщили в федерации.

Геннадий Сапунов родился 5 декабря 1938 года в Бурятии. Член сборной команды СССР в 1962-1969 годах. В 1969 году оставил большой спорт.

С 1970 года - тренер сборной команды СССР, с 1979 года — старший тренер.

В 1990 году уехал из Советского Союза. Возглавлял сборные Турции, Греции, Польши. На летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее представлял Казахстан. С 2001 по 2006 год работал со сборной России. Главный тренер сборной Беларуси.

Умер в Москве.