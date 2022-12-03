Ушёл из жизни олимпийский чемпион Алжан Жармухамедов

Фото: t.me/prokadrykz

Олимпийский чемпион по баскетболу 1972 года в составе сборной СССР Алжан Жармухамедов умер в возрасте 78 лет. Об этом в субботу сообщает пресс-служба московского ЦСКА, за который выступал игрок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня после продолжительной болезни ушел из жизни великий игрок ЦСКА и сборной нашей страны Алжан Жармухамедов, — говорится в сообщении. — ЦСКА выражает глубокие соболезнования родным и близким Алжана Мусурбековича".

Жармухамедов на начальной стадии карьеры выступал за ташкентский СКА. В Москву он перебрался в 1969 году, выступал за ЦСКА на протяжении 11 сезонов. В составе красно-синих он выиграл Кубок европейских чемпионов (1971) и стал 10-кратным чемпионом СССР.

В составе сборной СССР Жармухамедов завоевал золото Олимпиады 1972 года - в финале национальная команда победила американцев (51:50), которые выиграли предыдущие семь Игр.

За три секунды до финальной сирены решающего матча советская команда проигрывала со счетом 49:50, в конце встречи Александр Белов реализовал пас Ивана Едешко через всю площадку и принес советской команде победу.

В 2017 году на основе тех событий был снят фильм "Движение вверх". На данный момент в живых из олимпийской сборной СССР 1972 года остались Модестас Паулаускас, Анатолий Поливода и Едешко.