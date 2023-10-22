Ушёл из жизни легендарный футболист Бобби Чарльтон
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Чемпион мира в составе сборной Англии и обладатель "Золотого мяча" 1966 года Бобби Чарльтон скончался в возрасте 86 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".
"Сэр Бобби был героем для миллионов не только в Манчестере или Великобритании, но и везде, где играют в футбол. Им восхищались не только за его спортивное мастерство и честность, но и за выдающиеся качества" футболиста", — говорится в сообщении футбольного клуба.
Большую часть карьеры Бобби Чарльтон посвятил, играя за "Манчестер Юнайтед", в котором был капитаном. Его считают одним из выдающихся футболистов Англии всех времён.
В 1966 году Чарльтон вместе со сборной Англии стал чемпионом мира. В 1968 году "Юнайтед" стал первым английским клубом, выигравшим Кубок европейских чемпионов.
Бобби Чарльтон — многолетний обладатель рекорда по забитым мячам за "Манчестер Юнайтед" (1973–2017). Ему также долгое время принадлежал рекорд по количеству матчей, проведённых за "Юнайтед" (758), который побил Райан Гиггз в финале Лиги чемпионов УЕФА в Москве 21 мая 2008 года.
К моменту завершения карьеры за сборную Англии в 1970 году ему принадлежал рекорд по наибольшему количеству игр за сборную (106 матчей).
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