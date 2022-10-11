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instagram.com/skakov_abylkair Вчера, 21:09
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Фото: instagram.com/skakov_abylkair

Ушла легенда: скончался коллекционер Наум Шафер

На 92-м году скончался известный в Казахстане музыковед и коллекционер Наум Шафер. Соболезнования родным и близким легендарного человека выразил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, передаёт BaigeNews.kz.

"Ушла легенда. Ушла целая эпоха. Ушёл человек, у которого нам всем ещё учиться и учиться бы мудрости, любви к жизни, людям, музыке… Покойтесь с миром, дорогой Наум Григорьевич! Мы всегда будем помнить вас! Мои соболезнования родным и близким Наума Григорьевича Шафера. Мои соболезнования, уважаемые земляки", — написал аким в Instagram.

Наум Шафер родился 13 января 1931 в Кишинёве. В 1941 году был депортирован вместе с родителями и младшим братом в Казахстан. 

Он музыковед, коллекционер, композитор и литературовед. Кандидат филологических наук, профессор кафедры русской филологии Павлодарского государственного педагогического института и с 1996 года — Павлодарского государственного университета имени Торайгырова.

Занимался творчеством Бруно Ясенского и Михаила Булгакова, публиковал статьи по истории бардовской песни, творчеству Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого, методике преподавания классической и современной литературы и музыки в средней школе.

Отдельными изданиями вышли биография Исаака Дунаевского и его эпистолярное наследие, собранное и прокомментированное Шафером.

Собранная Наумом Шафером коллекция из 25 тысяч граммофонных и патефонных пластинок составила основу музея "Дом Шафера" в Павлодаре. В нём также представлены собранные Шафером 1500 бобин магнитофонных записей и 1500 аудиокассет. ЮНЕСКО признала этот музей единственным подобным в мире.

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#Павлодарская область #коллекционер #Соболезнования
Журналист
Вчера, 21:09
533
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