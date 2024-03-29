Ущерб экологии на 4 млрд тенге нанесли недропользователи в Алматинской области

Специализированной природоохранной прокуратурой области выявлено 15 фактов теневого недропользования, по которым органами внутренних дел расследуются 5 уголовных дел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматинской области.

Окружающей среде нанесен ущерб на сумму более 4 млрд тенге.

"В ходе надзорной деятельности прокуратурой выявлено 5 фактов неправомерной выдачи лицензий на добычу полезных ископаемых, 33 факта выходов за пределы контрактных территорий, 23 факта проведения работ по добыче полезных ископаемых в пределах водоохранных полос, 70 фактов неисполнения обязательств по рекультивации участков недропользования и около 120 недропользователей, действующих без согласования и соблюдения санитарно-защитных зон. По всем выявленным нарушениям законности к дисциплинарной ответственности привлечены должностные лица уполномоченных органов, административной ответственности в виде штрафа на сумму более 4 млн тенге привлечено 41 лицо, расторгнуто 7 контрактов, приостановлена деятельность более 30 недропользователей, внесено 5 исков об отзыве лицензий и 20 исков о понуждении недобросовестных недропользователей ликвидировать последствия недропользования (рекультивация)", - говорится в сообщении.

Кроме того, установлено, что 24 недропользователя на протяжении более 3 лет не могли реализовать свои права на использование земельных участков для добычи полезных ископаемых.

Проблема заключалась в том, что при наличии у предпринимателей права недропользования, местным исполнительным органом не предпринимались меры по предоставлению права землепользования.

По этой причине предпринимательская деятельность недропользователей была вынужденно приостановлена, что в свою очередь привело к их убыткам.

По представлению прокуратуры акиматом области создана земельная комиссия, на которой положительно рассмотрен вопрос о приведении в соответствие целевого назначения и предоставления права землепользования 13 предпринимателей.