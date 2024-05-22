Уровень воды в реке Урал в Атырауской области повышается

По данным оперативного штаба по ЧС Атырауской области, уровень воды в реке Урал продолжает расти, передаёт BaigeNews.kz.

По сравнению с утренними данными, к 20:00 в Атырау, сёлах Жанаталап и Еркинкала уровень воды вырос на два сантиметра. В областном центре он превышает критический на 33 сантиметра и составляет 583 сантиметра. В сельских населённых пунктах не доходит до опасной отметки.

У села Индербор воды стало меньше на 2 сантиметра. Уровень составляет 1 003 сантиметра, критический - 845 сантиметров.