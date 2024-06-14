Угрожали, что похоронят на могиле отца: женщину жестоко изнасиловали в Туркестанской области

Двое мужчин, один из которых являлся супругом пострадавшей, изнасиловали женщину в Сарыагашском районе Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz

По информации суда Туркестанской области, супруг пострадавшей распивал спиртное с другом и в какой-то момент приревновал жену к рабочему, который устанавливал в доме печное отопление. Ему показалось, что тот прикоснулся к жене.

“Работника избили, но на этом изверги не успокоились. Они решили учинить расправу над женщиной. Муж и его друг отвезли несчастную на пустырь. Угрожая пилой и тем, что ее "похоронят в могиле отца, а если не будет места, то и снаружи", изверги, вдвоем, несколько часов насиловали женщину”, - пишет издание.

Жертва чудовищного насилия добилась в суде справедливого наказания для преступников.