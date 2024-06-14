Угрожали, что похоронят на могиле отца: женщину жестоко изнасиловали в Туркестанской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Двое мужчин, один из которых являлся супругом пострадавшей, изнасиловали женщину в Сарыагашском районе Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz
По информации суда Туркестанской области, супруг пострадавшей распивал спиртное с другом и в какой-то момент приревновал жену к рабочему, который устанавливал в доме печное отопление. Ему показалось, что тот прикоснулся к жене.
“Работника избили, но на этом изверги не успокоились. Они решили учинить расправу над женщиной. Муж и его друг отвезли несчастную на пустырь. Угрожая пилой и тем, что ее "похоронят в могиле отца, а если не будет места, то и снаружи", изверги, вдвоем, несколько часов насиловали женщину”, - пишет издание.
Жертва чудовищного насилия добилась в суде справедливого наказания для преступников.
"В суде подсудимые признали вину частично, ссылаясь на то, что не понимали, что делают. Оправдывались тем, что были сильно пьяны. Женщина обвиняемых не простила. Супруг, как главный насильник, получил 10 лет колонии. Его соучастник проведет за решеткой 9 лет и 6 месяцев", — рассказал пресс-секретарь суда Туркестанской области Асет Серикбаев.
Самое читаемое