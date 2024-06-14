Что на самом деле происходит с Каспийским морем рассказали экологи

Жители Актау обеспокоены падением уровня воды в Каспийском море. На их глазах из года в год сокращается площадь могучего и величественного Каспия. Это в свою очередь негативно сказывается на их жизни: сокращается торговля, возникают трудности с питьевой воды. Подробнее о проблеме Каспия в материале BaigeNews.kz.

Активист-эколог, блогер и режиссёр Азамат Сарсенбаев, выросший в Актау, рассказывает, что в детстве они с друзьями боялись заплывать на 10 метров от берега. А сейчас море настолько обмелело, что можно 200 метров пройти по камням.

"Там, где мы в детстве купались, уже воды нет. Море в самом городе Актау отходит на более 10-20 метров. Есть места в области, где море отошло на десятки километров от берега. Это в основном в северной части моря", - сетует блогер.

Особенно резко море начало мелеть, по словам Сарсенбаева, последние 10 лет. Неравнодушный актаусец даже провёл небольшое собственное расследование.

"Год назад я самостоятельно организовал поездку в Российскую Федерацию. Проехался вдоль реки Волга в пяти городах. Посмотрел, поснимал. Честно говоря, стало тяжело на душе, когда увидел картину, что они реку Волгу страшно зарегулировали. Там куча водохранилищ. Основное там Куйбышевское водохранилище. Реально оно как море. Из-за антропогенной нагрузки, из-за того, что основной приток Каспийского моря – Волга и Жайык зарегулированы, море деградирует постепенно, мало воды приходит. Из-за этого, я думаю, оно потихоньку мелеет", - рассказал Сарсенбаев.

Он активно поднимает проблему Каспия у себя в блоге. Благодаря его публикациям многие казахстанцы узнали о ситуации и начали внимательнее относиться к этой проблеме. Кроме того, о Каспие стали интересоваться зарубежные СМИ, корреспонденты которых специально приезжают в Актау и просят Азамата рассказать им подробнее и показать последствия обмеления.

Специалисты Казгидромета говорят, что снижение уровня моря до этой отметки, судя по истории Каспийского моря, является критической как для его экосистемы, так и для морского хозяйства.

В июне 2023 года власти города Актау объявили чрезвычайное положение из-за снижения уровня воды. Министерство окружающей среды Казахстана заявило, что ситуация является "критической".

В Казахстанском институте гидробиологии и экологии отмечают, что Каспий продолжает мелеть. Это в значительной степени происходит именно в его северо-восточной части, то есть с казахстанской стороны.

Директор института Миргалий Баймуканов рассказывает, что с 1908 по 2023 береговая линия сдвинулась в западном направлении на более чем 40 километров, а уровень Каспийского моря спустился ниже самой минимальной отметки, которая была зафиксирована за всё время наблюдений за морем.

Чем это чревато?

В первую очередь с трудностями столкнулись жители Актау, для которых море является единственным источником питьевой воды после опреснения. Снижение уровня уже доставляет хлопоты. По словам жителей города, водозаборный канал этой зимой замерзал на пару дней из-за низкого уровня воды и отсутствия дноуглубительных работ на канале. А летом в связи с мелководьем вода, которую забирают на опреснение, имеет повышенную температуру, что в свою очередь также влияет на технологический процесс опреснения.

Также Актау – это единственные морские ворота нашей республики. Стремительное снижение уровня воды может в перспективе оказать влияние на работу морского порта Актау и порта Курык.

И третье – месторождение "Кашаган" в северном мелководном Каспии больше всего сегодня испытывает давление из-за снижения уровня моря. Возникают сложности с доставкой персонала и грузов на острова и, конечно же, вопросы экологической безопасности. В случае внештатных ситуаций в связи с низким уровнем моря возникнет проблема для передвижения судов. Поэтому дноуглубительные работы в этой части очень важны.

При этом обмеление уже влияет на биоразнообразие Каспия. В частности, меняются привычные лежбища тюленей. К примеру, в Кендерли и на тюленьих островах с 2019 года тюленей больше не встречают. Причины этому – браконьерство и обмеление.

Миргалий Баймуканов отмечает, что если северный Каспий продолжит высыхать, то тюлени останутся без мест для линьки и отдыха.

"Помимо факторов обмеления имеются антропогенные факторы. Осваиваются нефтегазовые месторождения, развивается судоходство, рыболовство. Вместе они работают против каспийского тюленя", - сказал Баймуканов.

Естественная цикличность или спад без возврата?

Как известно, подъем или спад уровня Каспия носит исключительно циклический характер. Это видно и из справки Казгидромета.

В ведомстве рассказали, что с 1900 по 2021 годы уровень Каспийского моря упал до минус 29,01 метров по Балтийской системе.

С 1978 году происходило интенсивное повышение уровня моря, которое продолжалось в течение 18 лет. К 1995 году море достигло отметки минус 26,62 метров.

В 1995 году повышение уровня моря замедлилось.

Процесс обмеления, который мы наблюдаем сегодня, начался с 2006 года и достиг отметки минус 28,8 метра по Балтийской системе.

Эколог и директор неправительственного учреждения "ЭкоМангистау" Кирилл Осин лишь отчасти согласился с утверждением, что изменения объема Каспийского моря носят естественный и циклический характер.

"Отчасти я придерживаюсь этого мнения, так как это подтверждается многолетними исследованиями и наблюдениями. Однако всегда делаю оговорку, что мы с вами и Каспий в том числе никогда не жили в такую эпоху, где на море давят и прикаспийский регион, и глобальное изменение климата, и антропогенное воздействие", - высказал своё мнение эколог.

Учёные Института гидробиологии и экологии признают цикличный характер спада и подъёма уровня Каспия. Однако они обнаружили печальный тренд в этой цикличности: фаза спада становится длиннее, чем фаза подъема, а после каждого такого цикла Каспий недобирает один метр воды.

"Сейчас Каспийское море находится в фазе длительной регрессии (понижение уровня моря – прим. авт.). Ранее определенные циклы наблюдались: за фазой трансгрессии (повышение уровня моря – прим. авт.) следовала фаза регрессии, потом опять фаза трансгрессии и так далее. Но если говорить в исторически обозримом времени, то можем сказать, что фаза трансгрессии с каждым разом становится всё меньше и меньше. К примеру, регрессия наблюдалась с 1933 по 1976 год. Потом было поднятие уровня моря с 1978 года по 1995 год. С 1996 года опять наблюдалось падение уровня моря. Смотрите, фазы регрессии увеличиваются, фазы трансгрессии уменьшаются. Общий тренд такой, что Каспийское море не набирает. Если в фазе регрессии с 1930 годов по 1970 годы уровень моря упал на 3,5 метра, то в фазе трансгрессии с 1970 по 1990 годы море поднялось всего на 2,5 метра. В любом случае метр был потерян. А сейчас сколько лет продолжается регрессия и она перевалила самый минимальный уровень в историческом периоде наблюдения за Каспийским морем, которое длится с 1867 года. Он уже ушел ниже, чем наблюдалось ранее", - сказал Баймуканов.

По прогнозам экспертов, к концу XXI века северная часть Каспия обмелеет окончательно.

В чём же всё-таки причины?

Ученые все еще спорят о причинах снижения уровня воды в Каспие. Безусловно, снижение уровня воды – это сложный феномен, связанный с рядом взаимосвязанных факторов, каждый из которых оказывает своё влияние.

Наиболее широко обсуждаемая причина – это изменение климата, которое влияет на погодные условия и температурные режимы в регионе. Как пояснил Кирилл Осин, повышение температуры ведет к увеличению испарения воды с поверхности моря. Кроме того, изменения в режимах осадков и снеготаяния в водосборных бассейнах основных рек, впадающих в Каспийское море, например, Волги и Жайык, также могут снизить приток пресной воды.

Ещё одна возможная причина – это интенсивное использование воды из крупных рек для сельского хозяйства, промышленности и бытовых нужд, которое приводит к уменьшению их стока в Каспийское море. Это особенно заметно на примере Волги, которая является основным источником пресной воды для Каспия.

Есть еще мнение среди научного сообщества, что Каспийское море находится в уникальной тектонической зоне, и геологическая активность, включая вертикальные движения земной коры, также может влиять на изменения уровня воды. Некоторые исследования предполагают, что поднятие или опускание земной коры могут быть одной из причин колебаний уровня воды.

"Зарегулированность основных рек сокращает сток. Строительство больших плотин и водохранилищ на реках, впадающих в Каспийское море, сокращает естественный приток воды, особенно в сухие периоды. Паводки в этом году наглядно показали, как активный сброс воды с водохранилищ при их активном наполнении из-за таяния снега, которого было крайне много в этом году, привело к тому, что уровень моря незначительно, но все же повысился. Это доказывает это предположение, что сдерживание воды существенно влияет на уровень моря", - сказал Осин.

Еще одно предположение – это разработка месторождений нефти и газа в регионе, которая может также оказывать воздействие на уровень моря через изменения в подземных водоносных слоях, хотя этот аспект требует дополнительных исследований и является сегодня спорным.

Сочетание всех этих факторов делает проблему снижения уровня Каспийского моря многоаспектной и требующей комплексного подхода в исследованиях и решениях. Международное сотрудничество и долгосрочные стратегии управления водными ресурсами играют ключевую роль в минимизации негативных последствий этого явления.

В этой связи среди научного сообщества нет однозначного ответа и решения проблемы.

Повторит ли Каспий судьбу Аральского моря?

Кирилл Осин не согласен с этим мнением.

"Сравнение Каспийского моря с Аральским морем, конечно, все чаще можно слышать в голосе общественности. Но существуют важные различия в условиях, приведших к катастрофе Аральского моря, и текущей ситуации в Каспийском море. Главной причиной катастрофы Аральского моря стало массовое перенаправление воды из рек, питающих Арал (Амударья и Сырдарья), для нужд орошаемого сельского хозяйства. В случае Каспийского моря, хотя река Волга (80% стока) и Жайык (10-15%), которые являются основными источниками пресной воды, также испытывает давление из-за водопользования, это не в такой критической степени, как было на Арале", - сказал эколог.

Также он подчеркнул, что не стоит забывать, что Каспийское море – это крупнейшее внутреннее море в мире с гораздо большей площадью и объемом воды по сравнению с Аральским. Это придает ему большую устойчивость к воздействиям.

Важным также, по словам Осина, является то, что сегодня Каспийское море омывает берега пяти стран, что требует координированных усилий по его охране. Это создает дополнительные возможности для международного сотрудничества в решении экологических проблем.

"Хотя текущие изменения уровня воды в Каспийском море вызывают определенные опасения, повторение судьбы Аральского моря на данный момент кажется менее вероятным благодаря большей естественной устойчивости и международному вниманию к проблемам региона. Однако это не означает, что угроза полностью отсутствует. Важно продолжать исследования и международное сотрудничество для поддержания экологического баланса и предотвращения возможных негативных последствий", - отметил эксперт.

Кто должен решать проблему?

Экологи уверены, что сложно влиять на глобальные процессы в мире.

"Сегодня каждое второе море или озеро в мире мелеет. В Казахстане то же самое мы наблюдаем и на Балхаше. На климатические изменения сложно влиять, но к ним нужно быть готовыми. Необходимо готовить меры и планы адаптации к изменению климата, но у нас в стране только говорят об этом, но ничего серьезного не принимается. Второе, это, безусловно, восстановление рек. Главные артерии Каспия – это Волга Жайык. Сегодня эти реки не несут того объема воды, что раньше. Реки сами недобирают воду естественным путем, добавляет антропогенный фактор, вдобавок заиливание русел рек также снижает пропускную способность рек. Нерациональное использование воды, зарегулированность рек на территории России и в нашей стране еще одна проблема, которую нужно решать в трансграничном формате", - сказал Кирилл Осин.

Он отметил, что, несмотря на снижение уровня моря, нужно помнить уроки прошлого, когда-то уже было такое, что привело к активному освоению пустых берегов, но море вернулось, что обернулось потом экономическими потерями.

Сложившаяся ситуация с обмелением Каспийского моря требует комплексного подхода к решению, включая как местные, так и международные усилия.

Учитывая, что Каспийское море омывает берега нескольких стран, Казахстан активно участвует в международных договоренностях и сотрудничестве для регулирования использования ресурсов и защиты экосистем. Это включает соглашения о совместном мониторинге и обмене данными о состоянии морской среды.

Кирилл Осин считает, что в этом вопросе важны поддержка и финансирование исследовательских проектов для изучения изменений уровня моря, их причин и последствий.

Он напомнил, что пару лет назад президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать научно-исследовательский институт по проблемам Каспия, однако, пока по непонятным причинам этого не было сделано. По словам Осина, Казахстан – пока единственная страна, не имеющая своего полноценного НИИ по проблемам моря.

Эколог считает, что нельзя оставлять без внимания и развитие программ экологического образования среди населения для повышения осведомленности о важности сохранения водных ресурсов и рационального природопользования и вообще сохранения окружающей среды.

"Решение проблемы обмеления Каспийского моря – это задача не только для правительственных структур, но и для многих других участников. Международные организации могут предложить платформу для координации усилий и обмена знаниями между странами-прибрежными государствами. Некоммерческие и общественные организации как наша НПУ "Эко Мангистау" играют важную роль в мониторинге экологической ситуации и привлечении внимания общественности к проблемам Каспия. Научное сообщество должно продолжать исследования, направленные на понимание процессов, происходящих в Каспийском море, и разработку предложений по их регулированию. Безусловно, бизнес и промышленность также, особенно секторы, связанные с добычей ресурсов и туризмом, должны внедрять экологически устойчивые технологии и практики", - сказал Осин.

Подводя итоги, следует отметить, что решение проблемы Каспийского моря требует координированных действий на всех уровнях – от местных сообществ до международных организаций. Важно применять комплексный подход, который включает в себя как немедленные меры по минимизации негативного воздействия, так и долгосрочные стратегии.

Отметим, что уже в этом году начнет свою работу недавно созданный Казахский Научно-исследовательский институт Каспийского моря. Кроме того в 2024 году начался трехлетний период председательствования Казахстана в Международном фонде спасения Арала. В рамках председательствования Казахстана в МФСА положено начало созданию Водно-энергетического консорциума в Центральной Азии.