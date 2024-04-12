Уровень воды в реке Урал приближается к критической отметке

Срочно покинуть дома призывают жителей дачных массивов и садовых товариществ, расположенных в пойме реки Урал в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz.

По данным акимата региона, на данный момент уровень воды в реке составляет 728 сантиметров и приближается к критической отметке, вода продолжает прибывать.

"Это районы Мясокомбината: Венера, Речник; района Желаево: Арматурщик, район Учужный затон, Зачаганск (район Меловых горок), Стеновик и 1,2,3 дачные общества! Электро- и газоснабжение в ваших районах уже отключено. Вам необходимо срочно покинуть дома", - говорится в сообщении на сайте акимата.

Ближайшие пункты временного размещения находятся по следующим адресам:

спорткомплекс "Жекпе-жек", улица Мөнкеұлы, 114;

спортзал Школы высшего спортивного мастерства, улица Айтиева, 72.