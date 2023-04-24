Уровень воды в Аральском море повысился на 95 сантиметров

С начала 2023 года Аральское море в Кызылординской области вновь наполнилось водой. По информации специалистов, объём поступившей влаги в море составил один миллиард 360 миллионов кубометров. В результате уровень воды в водоёме повысился на 95 сантиметров. Большая вода особенно благоприятно влияет на развитие рыбной отрасли в регионе, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Аральское море начало высыхать в 60-е годы прошлого века. Из-за бездумного использования море усохло на 40 тысяч квадратных километров. Местные жители были вынуждены покидать родные края. По словам историков, причина гибели Арала до сих пор исследуется. Основной причиной экологической катастрофы принято считать бездумное использование водных ресурсов.

"Около 35 тысяч лет назад Аральское море по объёму занимало четвёртое место в мире. Его площадь составляла более 70 тысяч квадратных километров. К сожалению, Арал стал жертвой необдуманных политических шагов. В период гражданской войны власти решили выращивать хлопок вдоль берегов моря. Я думаю, это было началом гибели Арала. Конечно, море не высохло за несколько лет, однако никто тогда не думал о его будущем", - говорит доктор исторических наук, профессор Дастан Сатбай.

Возрождение Арала стало возможным благодаря реализации проекта "Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря" ("РРССАМ"). В рамках этого государственного проекта была построена Кокаральская дамба. Гидротехнический затвор позволяет отгородить Малый Арал от остальной части моря. Строительство плотины длиной 13 километров было завершено в 2006 году. Она помогла не только поднять уровень воды в Малом Арале, но и уменьшить количество соли в ней. В результате выросла численность рыб.

"Кокаральская дамба расположена вблизи с нашим аулом Каратерен. В 90-е года прошлого столетия здесь можно было поймать только камбалу, других видов рыб не было. После строительство платины рыбная отрасль стала оживать. Люди стали снова заниматься рыболовством. Открылись новые заводы по переработке морепродуктов", - прокомментировал аким аула Каратерен Кудабай Жиенбаев.

К сожалению, последние несколько лет в Кызылординской области наблюдалось маловодие. Из-за засухи в Аральском районе погибло более 500 голов скота. Большая часть пастбищ оказались непригодными. Как стало известно, из-за неблагополучного микроклимата и отсутствия большой воды уровень Малого Арала снизился от 27,0 миллиарда кубометров до 18,5 кубометров. К тому же, аварийное состояние Кокаральской плотины заставило забить тревогу местных жителей.

"В прошлом году при поддержке главы государства началась реализация второго этапа проекта "РРССАМ". Были выделены средства на капитальный ремонт Кокаральской плотины, сейчас работа уже ведется. Реконструкция будет завершена в следующем году. Помимо этого появятся новые каналы, которые позволят уменьшить соли в воде", - отметили в акимате Аральского района.

Водность реки Сырдарьи напрямую зависит от объёма воды, накопленной в водохранилище Токтогул в Кыргызстане. В свою очередь от Сырдарьи зависит наполнение Малого Арала. В прошлом году власти Кызылординской области смогли прийти к соглашению с соседними странами. В результате Малый Арал вновь наполнился водой, и на берегу появилась жизнь.

Помимо Сырдарьи и Малого Арала влагой наполнились более 200 малых озёр. С приходом большой воды жизнь в Кызылорде вновь закипела. Житель аула Каратерен Нурбек Жолаев всю жизнь занимается рыболовством. Его отец и дед тоже были рыбаками. Мужчина радуется обновлению Арала, ведь море - единственный источник дохода семьи.

"Сейчас мы каждый день выходим в море. Самое главное, в этом году воды много. Появилась щука, судак, сазан и другие виды рыб. В команде работает четыре рыбака. Улов сдаём в завод, заработанные деньги тратим на семью", - говорит рыбак.

Фото акимата Аральского района