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Lada.kz Сегодня, 01:17
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Фото: Lada.kz

Уровень Каспия упал на полтора метра за последние 15 лет

Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев снял на видео с высоты обмелевший Каспий, передаёт BaigeNews.kz.

"Мелеющий Каспий. Сердце сжимается при виде того, как море отходит от берега. Вода отошла от песчаного берега минимум на 50 метров", - написал он на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
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Публикация от Азамат Сарсенбаев (@azamat_sarsenbayev)

Между тем, как сообщает "Хабар 24", уровень Каспия упал на полтора метра за последние 15 лет. Результаты такого исследования озвучили эксперты.

По прогнозам же специалистов, к концу столетия Каспий может обмелеть вовсе до 9 и даже 18 метров, то есть водоём потеряет 34% своей площади, а это грозит серьёзной экологической проблемой.

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#Актау #Каспий #экология #экологическая катастрофа
Сегодня, 01:17
111
Журналист

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