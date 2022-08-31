Уровень Каспия упал на полтора метра за последние 15 лет

Фото: Lada.kz

Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев снял на видео с высоты обмелевший Каспий, передаёт BaigeNews.kz.

"Мелеющий Каспий. Сердце сжимается при виде того, как море отходит от берега. Вода отошла от песчаного берега минимум на 50 метров", - написал он на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Азамат Сарсенбаев (@azamat_sarsenbayev)

Между тем, как сообщает "Хабар 24", уровень Каспия упал на полтора метра за последние 15 лет. Результаты такого исследования озвучили эксперты.

По прогнозам же специалистов, к концу столетия Каспий может обмелеть вовсе до 9 и даже 18 метров, то есть водоём потеряет 34% своей площади, а это грозит серьёзной экологической проблемой.