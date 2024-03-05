Уровень газификации страны достиг 60% - Минэнерго РК

В 2023 году из республиканского бюджета было выделено 81,4 миллиардов тенге, что позволило обеспечить газом 60% населения страны, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил министр энергетики Алмасадам Саткалиев на расширенном заседании коллегии ведомства, в 2023 году проделана большая работа по модернизации газотранспортной системы.

"Реализованы такие капиталоемкие проекты, как строительство второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу-Жанаозен" и лупинга магистрального газопровода "Макат-Северный Кавказ", газификация местности "Сарша" и курортной зоны "Теплый пляж", реконструкция первой нитки магистрального газопровода "Бейнеу-Жанаозен", трёх ниток "Жанаозен-Актау" и "Средняя Азия-Центр", - сообщил министр.

Кроме того, запущен транзит российского газа в объёме до 3 миллиардов кубических метров в год через территорию Казахстана в Узбекистан.

В планах на 2024 год – завершение строительства третьей нитки магистрального газопровода в Актобе, второй нитки "Алматы-Байсерке-Талгар", четвёртой нитки "Жанаозен-Актау".

Также в текущем году планируется начать строительство магистрального газопровода "Талдыкорган-Ушарал" в области Жетысу.