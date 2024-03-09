Урочище Босжыра в Мангистау ударило током туристов

Видео, на котором люди рассказывают о наэлектризованном воздухе в урочище Босжыра, появилось на одном из актауских пабликов. Ролик уже набрал немалое количество просмотров и вызвал вопросы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

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Аналогичное явление еще в 2019 году наблюдали туристы из Америки. Покорив Бозжыру, они подняли руки и услышали треск, характерный звуку тока, а после волосы всей группы "встали дыбом".

По словам местного геофизика Геннадия Тарасенко, подобное явление произошло из-за изменения климата, и этому отчасти может способствовать добыча нефти и воды.

"Планета Земля — это электроконденсатор, который накапливает электрический заряд. Любой электроконденсатор имеет диэлектрические материалы, мы их в виде нефти и воды добываем постоянно. При этом планета Земля — не только электроконденсатор, она устроена и как радиатор, в котором идет охлаждение. Но так как человек добывает очень большое количество этих флюидов, жидкости, это приводит к замыканию электрического конденсатора, то есть земного электроконденсатора", — рассказал Геннадий Тарасенко.

То, что путешественники остались невредимыми, по мнению специалиста, не иначе как счастливый случай. Любая молния могла бы, по мнению геофизика, убить туристов.