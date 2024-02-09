Ураганный ветер повредил крышу корпуса одного из столичных вузов

Сильнейший буран в Астане не прошёл без последствий. На одном из корпусов Аграрного университета ветер снёс крышу, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

8 февраля около 16:00 часов сильный ветер повредил крышу одного из корпусов КазАТИУ имени Сакена Сейфуллина по улице Алии Молдагуловой. В этом здании базируется агрономический факультет.

В пресс-службе вуза сообщили, что пострадавших нет.

В ведомстве добавили, что повреждённый корпус был построен в 1931 году, а его последняя реконструкция была произведена в 1957 году. Весной планировался капитальный ремонт крыши данного здания.

"В 2023 году была подготовлена проектно-сметная документация, прошедшая экспертизу. И уже весной этого года планировался капитальный ремонт крыши данного здания. К сожалению, никто не застрахован от стихийных бедствий. Непогода внесла свои коррективы в наши планы", - сказали в пресс-службе.

Руководство университета обязуется принять серьёзные меры для того, чтобы максимально обезопасить студентов и преподавателей от повторения подобных событий.

Сегодня, 9 февраля, на месте уже работают экстренные службы.