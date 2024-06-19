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Ураган в Усть-Каменогорске: автомобилистов просят забрать автономера

Сегодня, 09:54
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Ураган в Усть-Каменогорске: автомобилистов просят забрать автономера Сегодня, 09:54
Сегодня, 09:54
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Городские коммунальные службы опубликовали в своем аккаунте список автомобильных номеров, обнаруженных на ранее затопленных улицах, передает передаёт BaigeNews со ссылкой на  YK-news.kz.

"Во время работ по ликвидации последствий ливня на проспектах Сатпаева и Аль-Фараби обнаружены номерные знаки. Забрать их можно в диспетчерской службе предприятия на улице Пограничная, 58",- сообщили в КГП на ПВХ  "Таза Өскемен".

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