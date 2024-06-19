Ураган в Усть-Каменогорске: автомобилистов просят забрать автономера
Сегодня, 09:54
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:54Сегодня, 09:54
123
Городские коммунальные службы опубликовали в своем аккаунте список автомобильных номеров, обнаруженных на ранее затопленных улицах, передает передаёт BaigeNews со ссылкой на YK-news.kz.
"Во время работ по ликвидации последствий ливня на проспектах Сатпаева и Аль-Фараби обнаружены номерные знаки. Забрать их можно в диспетчерской службе предприятия на улице Пограничная, 58",- сообщили в КГП на ПВХ "Таза Өскемен".
Самое читаемое
- Начальник колонии задержан в Акмолинской области
- До 70 процентов госслужащих могут перевести на удалёнку в Астане
- Акимат Астаны объявил конкурс с главным призом в 1 млн тенге
- Жестокое убийство казахстанки в Германии: появились новые подробности
- Лжекомпозитора задержали в Алматы по заявлению артистов