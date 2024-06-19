Ураган в Усть-Каменогорске: автомобилистов просят забрать автономера

Городские коммунальные службы опубликовали в своем аккаунте список автомобильных номеров, обнаруженных на ранее затопленных улицах, передает передаёт BaigeNews со ссылкой на YK-news.kz.

"Во время работ по ликвидации последствий ливня на проспектах Сатпаева и Аль-Фараби обнаружены номерные знаки. Забрать их можно в диспетчерской службе предприятия на улице Пограничная, 58",- сообщили в КГП на ПВХ "Таза Өскемен".