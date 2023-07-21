Ураган в Караганде снёс деревья и покрытие на детской площадке

Фото: pxhere.com

Штормовой ветер с дождём пронёсся по Караганде. Крупные стволы деревьев упали на машины. ЧП вновь произошло на детской площадке, передаёт BaigeNews.kz.

Кадры последствий урагана появились в соцсетях.

На одной из улиц дерево придавило сразу две припаркованные за домом машины.

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Не выдержало стихии и дерево, растущее на улице Сатыбалдина.

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Ветром также унесло павильон с автобусной остановки у детской областной больницы.

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ЧП произошло на детской площадке в Темиртау. Ветер свернул покрытие, под искусственным газоном оказались несколько детей.

Как сообщил замакима города Самат Зияшев, корт находится на гарантийном ремонте у подрядной организации ТОО "Монолит-Строй".

"В настоящее время идут судебные процедуры. На ремонтируемых объектах вывешены таблички о запрете провождения времени на площадке. На корте 70 квартала никто из детей не пострадал", - сообщил Зияшев.