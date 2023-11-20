  • 20 Ноября, 22:40
  • BAIGENEWS

Ураган добрался до Атырау: сорваны крыши домов

Сегодня, 21:18
АВТОР
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instagram.com/atyrau_tjd Сегодня, 21:18
Сегодня, 21:18
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Фото: instagram.com/atyrau_tjd

Порывистый ветер повредил линии электропередачи, сорвал кровли домов в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Скорость ветра достигала 23-28 метров в секунду.

Спасателей перевели на усиленный режим работы.

В Атырау из-за сильного ветра произошли частичные срывы кровли, обшивки, стеклянных фасадов в жилых домах по улицам Махамбет, Нурсая, Ауезова, Ондасынова, проспекте Азаттык.

Жертв и пострадавших нет.

Накануне ураган бушевал в Карагандинской, Павлодарской областях и Астане. В регионах ввели режим ЧС.

 

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