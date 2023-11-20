Ураган добрался до Атырау: сорваны крыши домов

Порывистый ветер повредил линии электропередачи, сорвал кровли домов в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Скорость ветра достигала 23-28 метров в секунду.

Спасателей перевели на усиленный режим работы.

В Атырау из-за сильного ветра произошли частичные срывы кровли, обшивки, стеклянных фасадов в жилых домах по улицам Махамбет, Нурсая, Ауезова, Ондасынова, проспекте Азаттык.

Жертв и пострадавших нет.

Накануне ураган бушевал в Карагандинской, Павлодарской областях и Астане. В регионах ввели режим ЧС.