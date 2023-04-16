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Упростить процедуру обследования на туберкулёз для бездомных просят в Костанае
Костанайские общественники озаботились проблемой обследования на туберкулёз для бездомных и наркозависимых. Представители этой категории, как правило, не имеют документов и страховки, а поликлиники не хотят их принимать. Эта ситуация, по мнению костанайских волонтёров, негативно сказывается на заболеваемости туберкулёзом, передаёт BaigeNews.kz.
Общественное объединение "Путь здоровья-1" — одно их тех, кто занимается выявлением социально-значимых заболеваний среди целевых групп. Так официально здесь называют людей с алкогольной и наркотической зависимостью, а также лиц без определённого места жительства.
Оно начало работу в 2015 году и реализует по государственному социальному заказу проекты в сфере здравоохранения. По документам, это деятельность по профилактике наркомании, табакокурения, ВИЧ-инфицирования, однако на деле — совсем не бумажная работа. В НПО числятся шесть аутрич-специалистов. Звучит красиво, однако повседневный труд этих работников далёк от пафоса: они каждый день тесно контактируют с бездомными и теми, кто употребляет наркотики и алкоголь.
"Все мы понимаем, что проблема туберкулёза значимая. Однако всем нам кажется, что болезнь где-то далеко и не с нами. Среди наших аутрич-работников есть люди, переболевшие туберкулёзом, употреблявшие наркотики. Поэтому они вхожи в эти круги. И аутрич-работники разыскивают среди них людей с симптомами социально-значимых заболеваний, в том числе и с подозрением на туберкулёз. Мне недавно звонят и говорят: "Лазат Амировна, я обнаружила человека, он еле дышит. Практически умирает, мне кажется, у него туберкулёз". И начинаются семь кругов ада, когда мы пытаемся обследовать человека, который не имеет ни документов, ни прописки. Туберкулёз у него, к счастью, исключили, но поставили диагноз пневмония и плеврит. Если бы мы вовремя не обнаружили и не обследовали человека, он мог умереть", — рассказывает заместитель руководителя ОО "Путь здоровья-1" Лазат Томиловская.
Одна из таких аутрич-работников общественного объединения — Валентина. Она не называет своей фамилии, но ее знают многие из так называемой "целевой группы". Женщина на встречу с журналистом BaigeNews.kz пришла с одним из своих "подопечных" — наркоманом с 18-летним стажем Максимом. Разговаривает с ним строго, но чувствуется, что человек ей доверяет.
"Когда я познакомился с Валентиной, она уговорила меня пройти медицинское обследование. Я с 17-ти лет употребляю наркотики. Выяснилось, что ВИЧ-инфицирован. К тому же, у меня туберкулёз. Он сейчас не в активной фазе, я принимал таблетки и болезнь заглушили. Очень благодарен Валентине. Если бы не она, я бы и не знал, что болен ВИЧ и туберкулёзом и заражал бы других", — говорит Максим.
Валентина в это время сетует на бардак во дворе дома, где живет Максим и отчитывает его за пластиковые контейнеры для еды, которые грязными лежат на улице.
"Эти люди не нужны никому. Мы едва ли не за ручку их водим в поликлиники на обследования. Бывает, скорую помощь вызываешь, а она отказывается приезжать или госпитализировать", — с сожалением говорит женщина.
Лазат Томиловская подтверждает: у их "клиентов" нет зачастую ни прикрепления, ни документов, ни одна поликлиника не хочет их брать под свою ответственность.
"Тогда мы начинаем изгаляться, исхитряться, уговаривать и так далее. Где-то на личных знакомствах решаем проблему. Берём на себя обязанности полицейских, социальных работников, медиков. Один из ярких таких случаев был совсем недавно. Пациентка сбежала от принудительного лечения в туберкулезном диспансере. Врачи подключили департамент полиции и обратились к нам, в НПО. Вы, мол, знаете, где она может быть. Потому что наши аутрич-работники вхожи в эти круги и им проще найти беглянку. А вы представляете, как сложно найти бомжа? По своим каналам выяснили, что она часто находится на центральном рынке. Наши аутричи по очереди там дежурили, ища ее по черно-белой фотографии из удостоверения личности", — вспоминает Лазат Томиловская.
Беглянку удалось найти, но здесь сработала стигма общества по отношению к людям, затронутым туберкулёзом.
"Наши аутрич-работники вызвали полицию, чтобы ее забрали и доставили в тубдиспансер. Полицейские приехали, но наотрез отказались транспортировать женщину. Говорят: "Вы что, наших детей будете кормить, когда мы заразимся туберкулёзом? То есть понимаете, настолько у людей велик страх перед болезнью и настолько они не знают, что за такое короткое время они не заразятся. Пришлось везти беглянку самим", — говорит заместитель руководителя НПО.
Нередки случаи, когда у медицинских работников не получается уговорить того же бездомного или наркозависимого пройти обследование. Тогда общественники снова приходят на помощь.
"Разговариваем, убеждаем, ведём в поликлинику. Там с ними сидим от начала и до конца. Если вы были в государственной поликлинике, вы знаете, что это такое. Пройти регистратуру, попасть к врачу, потом на флюорографию, пока возьмешь один талон, второй, третий. А этот человек в моменте "здесь и сейчас", если его один раз не обследовали, то второй раз его не приведешь ни за что. В марте у нас закончился грант на работу по туберкулезу, второй мы, возможно, не выиграем, потому что есть выгодные кому-то "карманные" НПО, занимающиеся работой формально. Но мы и без финансирования будем продолжать заниматься этим непростым делом", — уверена Томиловская.
Бывает ли у общественников выгорание при работе с таким непростым контингентом? Конечно. Помогает осознание того, что людям, оказавшимся на дне, мало кто протянет руку помощи.
"Такая вот боль за людей, которые остались практически без внимания. Эти вот бомжи, например. Мне говорят многие, а что ты так волнуешься за бомжей? Но мы же переживаем за бездомных собак? Государство выделяет деньги на кастрацию, на отлов. Но почему же мы не переживаем за таких же, как мы. Они просто больны. Ведь он бездомный не потому, что он родился бомжом, а потому что болен. Это такая глубина, ее сразу и не поймешь. Боль такая есть, что эти люди останутся за бортом. А выгораешь больше от того, что бюрократические препоны мешают. Если бы чиновники от здравоохранения нам помогали, было бы легче", — сожалеет Томиловская.
Общественница считает, что врачи в поликлиниках — заложники неправильно выстроенной системы. Не пройдет человек по базе, значит, не будет на него финансирования, а их могут оштрафовать.
"Есть законы, над которыми нужно поработать. Необходимо упростить процедуру прохождения обследования для целевых групп. Хотя у нас есть гарантированный объём бесплатной медицинской помощи, но, к сожалению, механизм на деле-то не работает. В реальности даже в рамках ГОМБП, если нет прикрепления, как человека обследовать? Все государственные поликлиники отказываются. Нужны изменения в законодательстве. Вот зашел этот человек из целевой группы в поликлинику, должен быть алгоритм, который работает безотказно. Это уже в стационаре механизм налажен. А как в стационар больного определить? Нужно сначала обследовать. И круг замыкается. Если мы не решим этот вопрос сейчас, завтра количество затронутых туберкулёзом среди людей с алкогольной, наркотической зависимостью и бездомных может увеличиться", – считает Томиловская.
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