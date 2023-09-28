Упрощение визового режима со странами ЕС обсудили в МИД Казахстана
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В Министерстве иностранных дел РК прошла встреча с представителями Европейского Союза по вопросам облегчения визового режима, передаёт BaigeNews.kz.
С послами и представителями дипломатического корпуса ЕС, аккредитованными в Казахстане, беседовал замминистра Алибек Бакаев.
Встреча состоялась в рамках реализации договоренностей о начале официальных консультаций по вопросам упрощения визового режима ЕС для казахстанских граждан.
Бакаев акцентировал внимание участников мероприятия на вопросах либерализации визового режима между Казахстаном и ЕС, миграционной безопасности и реадмиссии. Европейские коллеги поддержали инициативы Казахстана в области упрощения визового режима, а также выразили готовность продолжить консультации по данному вопросу.
В МИД отметили, что облегчение визового режима предполагает снижение стоимости консульского сбора, сокращение перечня необходимых документов, сроков рассмотрения, увеличение длительности и кратности действия визы.
Напомним, решение об официальных консультациях по визовому режиму было достигнуто в Брюсселе после встречи заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу с европейским комиссаром по внутренним делам Ильвой Йоханссон.
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