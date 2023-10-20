Употреблявшего наркотики водителя выявили с помощью уличных камер в Туркестане

С помощью камер видеонаблюдения в Туркестане выявили водителя, употреблявшего наркотики. Дежурные ЦОУ передали информацию патрульным полицейским для выяснения обстоятельств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

На месте стражи порядка установили личность водителя, жителя Туркестана. При проверке у мужчины обнаружили вещество, похожее на наркотики.

Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу. Согласно заключению, это оказалась "марихуана".

По факту проводится досудебное расследование по статье 296 УК РК - "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта".