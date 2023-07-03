Употреблять алкоголь, носить и использовать оружие запретили домашним тиранам в Казахстане

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Поручение Токаева об ужесточении ответственности за бытовое насилие вступило в силу с 1 июля. Теперь правовая оценка преступлению будет даваться полицией, а для привлечения к суду достаточно свидетельства очевидцев. Также домашним тиранам запретили употреблять алкоголь и иметь огнестрельное оружие, передает BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс службе МВД, с 1 июля в полицию поступило более 600 сообщений о бытовом насилии. В отношении 346 граждан возбуждены административные дела.

"Для обеспечения безопасности потерпевших в соответствии со статьёй 20 Закона "О профилактике бытового насилия" вынесено 300 защитных предписаний. Дебоширам запрещено вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ним в контакты иными способами, включая несовершеннолетних и (или) недееспособных членов его семьи. Кроме того, в целях предупреждения совершения этим лицом новых правонарушений, при рассмотрении адмдел суд вправе установить особые требования к поведению: от трёх месяцев до года будет назначен запрет на приобретение и распив алкоголя, а также запрещено носить и использовать огнестрельное оружие. В случае нарушения предписаний подсудимого будет ждать арест на 10 суток", - рассказали в МВД.

Также в ведомстве сообщили, что в суде у правонарушителя будет возможность примириться с потерпевшей стороной, но только один раз. Повторного шанса не будет.

За семейный скандал агрессор будет предупреждён либо арестован на пять суток. В случае повторного совершения нарушения – 10 суток ареста.

За побои грозит 10 суток ареста, если преступление совершено повторно – 20 суток под стражей. За причинение лёгкого вреда здоровью – 15 суток ареста, если инцидент повторится – 25 суток.