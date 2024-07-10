Уплывших на самодельном плавсредстве подростков спасли в Актау

В Актау подростки уплыли на самодельном плавсредстве и не смогли самостоятельно вернуться на берег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В городе Актау спасателями МЧС в 1,5 км от побережья Каспийского моря спасены и доставлены на берег 6 подростков в возрасте от 17 до 19 лет", - говорится в сообщении.

Как отметили в МЧС, подростки вышли на самодельном плавсредстве из пластиковых кубиков и не смогли вернутся на берег. В медицинской помощи не нуждались.