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polisia.kz Сегодня, 22:03
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Фото: polisia.kz

Упавшего в Урал ребёнка спас подросток в Атырау

Маленький ребёнок по неосторожности упал в Урал в Атырау.  Отец не смог ему помочь, а случайно оказавшийся рядом подросток вытащил из воды, передаёт BaigeNews.kz.

О происшествии рассказали в полиции. Около 18:00 возле Центрального физкультурного комплекса ребёнок упал в реку. 

"Отец малыша пытался самостоятельно спасти сына, но у него не получалось. К счастью, рядом на лодке проплывал 16-летний Евгений Русаков. Он пришёл на помощь", - сообщили в ДП. 

Позже к операции присоединились патрульные полицейские Акжол Кибатоллаев и Бердибек Хабибуллаев. Они работали на стационарном участке и услышали голоса, звавшие на помощь. 

Полицейские вывезли всех на берег, оказали первую медицинскую помощь и вызвали "скорую".

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#происшествия #Атырау #дети #спасение
Сегодня, 22:03
147
Журналист

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