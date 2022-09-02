Упавшего в Урал ребёнка спас подросток в Атырау

Фото: polisia.kz

Маленький ребёнок по неосторожности упал в Урал в Атырау. Отец не смог ему помочь, а случайно оказавшийся рядом подросток вытащил из воды, передаёт BaigeNews.kz.

О происшествии рассказали в полиции. Около 18:00 возле Центрального физкультурного комплекса ребёнок упал в реку.

"Отец малыша пытался самостоятельно спасти сына, но у него не получалось. К счастью, рядом на лодке проплывал 16-летний Евгений Русаков. Он пришёл на помощь", - сообщили в ДП.

Позже к операции присоединились патрульные полицейские Акжол Кибатоллаев и Бердибек Хабибуллаев. Они работали на стационарном участке и услышали голоса, звавшие на помощь.

Полицейские вывезли всех на берег, оказали первую медицинскую помощь и вызвали "скорую".