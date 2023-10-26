Упали на 30%: Казахстанские предприниматели заявили о проблемах с отправкой товаров на экспорт

Казахстанские предприниматели не могут отправить товары на экспорт. В такой ситуации оказалось большинство экспортёров. Бизнесмены обвинили КТЖ в намеренном срыве планов грузоперевозок. Их согласовывают в самый крайний срок. А загрузить тонны продукции, говорят они, за считанные дни практически невозможно. Более того, за это их штрафуют на миллионы тенге. За несвоевременную поставку товаров экспортеров ждут и крупные штрафы по контрактным обязательствам, передает корреспондент BaigeNews.kz. Платить приходится также за хранение продукции на складах и элеваторах. При этом осень – основной сезон, когда предприниматели могут заработать на экспорте.

Бизнесмен Зейнолла Абдуманапов уже второй месяц не может отправить в Китай около пяти тысяч тонн пшеницы и ячменя. По его словам, в такой ситуации оказались практически все экспортеры.

"Сейчас основная проблема экспортеров - это получение основных и дополнительных планов грузоперевозок. То есть основные планы дают, но сокращают на 60%. Дают только 40%. Второй вопрос - получение дополнительных планов. На октябрь ни одного дополнительного плана перевозок не согласовано экспортерам. Плюс ко всему, хотя транспортная прокуратура ввела протест, КТЖ "Грузовые перевозки" до сих пор не могут отменить свои приказы и контейнерные перевозки у нас, так скажем, "заморожены", - рассказывает предприниматель.

Хранить не отправленные тонны зерновых культур они вынуждены на элеваторах. Они, в свою очередь, заполнены. Это создает немало проблем фермерам. Октябрь близится к концу, а отгрузок, как говорят бизнесмены, практически нет.

"Я по регионам Казахстана езжу. В Павлодарской, в Акмолинской областях - на всех элеваторах ажиотаж, они переполнены. Отгрузок нет. Принимать новый урожай не могут, потому что никто не покупает и не отгружает его. Элеваторам просто некуда принимать. У фермеров ажиотаж. Из-за обильных дождей, которые были в сентябре, пшеница влажная. Поэтому все хотят завести на элеваторы и подсушить пшеницу, чтобы привести ее к кондиции и не потерять урожай. Основная проблема сейчас экспортеров - логистика. Именно грузоперевозки. Если сможем восстановить грузоперевозки бесперебойные и в Китай, и в Среднюю Азию, то мы сможем емкости на элеваторах освободить, и у фермеров появится возможность завоза нового объема урожая, чтобы подсушить до кондиции и не потерять его", - поясняет экспортер.

В прошлом месяце Зейнолла Абдуманапов рассчитывал отправить на экспорт 2 тысячи тонн пшеницы и около 3 тысяч тонн ячменя. Однако поставки сорвались из-за того, что в "КТЖ - Грузовые перевозки", план перевозок согласовали только к концу сентября.

"Я заблаговременно подавал заявку на дополнительный план на сентябрь. А мне его согласовали только 28 сентября. Если мы подаем план на сентябрь, то мы должны его освоить в сентябре. Он не переходит на следующий месяц. 28 сентября - в пятницу мне согласовали план, в субботу и в воскресенье на элеваторах нерабочий день, в понедельник было уже 2 октября. И самое возмутительное, что я вынужден еще и штраф оплатить КТЖ за то, что не успел отгрузить товар до конца сентября, то есть за оставшиеся последние дни месяца", - рассказывает предприниматель.

Зейнолла Абдуманапов считает, что все это делается намеренно, чтобы бизнесмены оплачивали миллионные штрафы.

"Специально до конца держали этот план, не давали и перед фактом поставили за 3 дня, чтобы мы сумели отгрузить 5 тысяч тонн. Кто за 3 дня отгрузит 5 тысяч тонн? Мы считаем, что КТЖ все это делает намеренно, чтобы экспортеры просто дополнительно уплачивали штрафы", - говорит бизнесмен.

По словам бизнесмена, вагоны должны ехать до места назначения, как минимум, несколько дней. Время требуется и на загрузку товара.

"28 сентября нам согласовывают этот план. А вагоны то должны ехать, как минимум неделю, чтобы до пункта назначения доехать. После их нужно еще грузить, сутки потребуются, чтобы загрузить с элеватора 15 вагонов. А у меня был объем - 5 тысяч тонн. Это более 45 вагонов. План не переходящий, на меня наложили штраф за не освоение плана, и я его уплатил", - говорит экспортер.

За не освоение плана перевозок, продолжает Зейнолла Абдуманапов, на предпринимателей накладывают штраф в размере 1 % от суммы плана.

"Если к концу октября также согласуют, когда сроки будут невозможными для отправки, тогда я снова буду платить за не освоение плана штраф", - говорит он.

Свои претензии предприниматели уже неоднократно озвучивали на встречах с представителями КТЖ, но ситуация так и не изменилась.

"Все сейчас заморожено. Есть у нас традиционный рынок сбыта казахстанской продукции. Есть определенный спрос на нашу продукцию. Но перевозки в октябре уже упали на 30%. Если такая же ситуация будет и дальше складываться, что планы не будут согласованы, дополнительных планов не будет, то объем перевозок еще более сократится. А у нас маркетинговый сезон по экспорту зерновых культур начинается с сентября и длится до декабря. Мы просто теряем сезон. Штрафы будут и по контрактным обязательствам от международных партнеров", - поясняет Зейнолла Абдуманапов.

Пока же они вынуждены изыскивать средства и на оплату за хранение товара. К слову, предприниматели и представители нацперевозчика несколько раз садились за стол переговоров в стенах парламента. Как рассказывает депутат мажилиса Руслан Берденов, проблем в сфере грузоперевозок накопилось немало по ряду причин.

"Есть проблемы явные, где КТЖ не справляется или же есть какие-то коррумпированные схемы. Есть проблемы объективные, где КТЖ парирует тем, что в Казахстан заходит очень много зерна из России. И это зерно показывают по документам казахстанским. Хотя по статистике у нас нет такого урожая. Вообще есть три проблемы. Это по направлению Сарыагаш, по направлению Китая и России. На трех переходах в основном у нас идут запреты. Но там тоже есть системные проблемы. Есть проблемы инфраструктурные. И связанных с нехваткой кадров", - рассказывает мажилисмен.

При этом, представители депутатского корпуса признают, что ситуация сложная и затрагивает интересы больше десятка бизнес-ассоциаций.

"12 ассоциаций к нам обратились. Это и зерно, и мука, и горнодобывающий сектор, и другие. В целом очень много писем, фактов коррупции озвучивается. Я подключаю и транспортную прокуратуру. Думаю, будет реакция, мы это дело просто так не оставим. Рисков очень много, сезон теряют, теряют контракты, наш бизнес не зарабатывает", - считает депутат.

По словам Руслана Берденова предприниматели также посетовали на штрафы, которые приходится уплачивать из-за несвоевременного согласования планов.

"Какую-то компанию штрафовали на 8 миллионов, какую-то на 20 миллионов. Разбираться будем", - сообщил парламентарий.

По словам депутата, сфера грузоперевозок нуждается в кардинальных изменениях и требует немало вложений.

"Весь мир движется вперед, а мы до сих пор используем ту инфраструктуру, которая была 100 лет назад. Очень большие изменения нужны и очень большие вливания. Отдельно надо отметить, оборот КТЖ - 1 триллион 430 миллиардов, но прибыльность минусовая. И сейчас у нас большой спор с КТЖ. Я сам финансист. Показываю им, что они за последние 5 лет не выходили в плюс. Там много проблем, и инфраструктурные, и связанные с нехваткой квалифицированных кадров. И коррупция, конечно же, есть. Их надо решать", - прокомментировал представитель законодательного органа.

Мажилисмен рассказал и о жалобах предпринимателей на негласные тарифы.

"На одну тонну 5 долларов, на один вагон - 50 долларов, на один контейнер - 100 долларов. Есть такая тарификация, это вне кассы, понимаете? Этот вопрос я тоже задаю КТЖ, у меня есть факты, и мы их будем обсуждать. До конца года придем к какому-то общему решению. 30-летние проблемы за один срок невозможно решить, нужны кардинальные изменения", - заключил Руслан Берденов.

В министерстве торговли и интеграции на наш запрос сообщили, что уже создали оперативный штаб по продвижению экспорта. В него вошли представители нацпалаты "Атамекен", КТЖ, заинтересованные госорганы и отраслевые ассоциации.

"Министерством достигнута договоренность с КТЖ по корректировке действующего плана по предоставлению грузоотправителям вагонов для перевозки экспортной продукции. Сейчас совместно с НПП "Атамекен" и товаропроизводителями формируется график по обеспечению подвижным составом на ноябрь. (…) В результате в следующем месяце ситуация по отправке экспортных товаров должна улучшиться", - заверили в профильном ведомстве.

В Минторговли добавили, что в осенне-зимний период усиливается спрос на вагоны для перевозки зерна и мукомольной продукции. А собственник вагонного парка АО "Қазтеміртранс" предоставляет вагоны в порядке очередности по заявкам грузоотправителей. При этом чиновники заявили о несвоевременном возврате вагонов.

"По ряду причин, в том числе из-за слабого возврата вагонов из-под выгрузки со Средней Азии и неисполнения договоренностей по погрузке-выгрузке, наблюдается нехватка подвижного состава. Всего в Казахстане порядка 200 собственников вагонов. Также, в этом году объемы поставок экспорта в Китай существенно выросли по сравнению с прошлым годом. По прогнозам КТЖ, до конца года по железной дороге будет отправлено порядка 12 млн тонн экспортных грузов в Китай. Это исторический рекорд", - сообщили в министерстве.

В ведомстве обещают завершить реконструкцию четырех перегрузочных терминалов на границе с Китаем. После чего, рассчитывают в Минторговли, грузы смогут отправлять быстрее. В планах разработать программу, которая будет определять приоритет товаров при отправке на экспорт с учетом сезонности и других факторов. Пока же этим занимается созданный штаб.

Между тем, грузопоток через железнодорожные пути продолжает расти, как и нагрузка на магистральную сеть. Уровень физического износа за 30 лет основных средств на железнодорожной дороге достиг 57 %. В ремонте, по информации КТЖ, нуждаются 2,3 тысяч километров путей. При этом компания продолжает мелькать в сводках Антикоррупционной службы, а на путях периодически происходит сход составов.