Уносят всё: дачники жалуются на массовое воровство в Павлодаре

Сезон воровства в дачных кооперативах в самом разгаре. По информации полиции, крадут злоумышленники всё, что представляет хоть какую-то ценность. Есть и особо наглые: могут, к примеру, "утащить" смартфон, лежащий на столе в момент, когда владелец шести соток окучивает огород. Стражи порядка начали подворовой обход, а садоводы периодически подсчитывают убытки, передает корреспондент BaigeNews.kz.

В Павлодаре и пригороде более 20 садоводств. Близкое расположение к жилому массиву полицейские называют одной из причин частых краж. Больше всего подвержены участки на окраинах кооперативов.

Между тем, сами садоводы говорят, что воруют всё подчистую. Причем, проблемы доставлять стал даже перевод часового пояса. Светает в Павлодаре рано и для воров это только на руку.

"Если брать тот год, в основном выкапывали кустарники: цветы, пионы, смородину. В основном это все на продажу. Делают это рано утром или поздно вечером. У нас много въездов, мы пытались их перекрыть, ставили шлагбаумы, но в силу того, что у нас много проживающих, у нас эти шлагбаумы срывают. К сожалению, мы ничего поделать с этим не можем. В нашем садоводстве живет более 400 семей: инвалиды, школьники. В случае пожара, если скорая помощь нужна будет, закрывать не безопасно", — говорит председатель садоводства "Яблонька" Гульнар Жакупова.

А вот по данным полиции, уносят из садоводств чаще всего металлические предметы, которые впоследствии сдают, а также крадут различные инструменты. При этом уследить за столь большими территориями практически нереально.

К примеру, в садоводстве "Яблонька" работает пять обходчиков на более пяти тысяч участков. И многие дачные кооперативы позволить себе специализированную охрану не могут.

"До 70 процентов краж происходит по вине садоводов. Зачастую как? Приглашают друзей, гостей. Они всё это высматривают, где, что и зачем. Есть и залётные, не без этого. Но само садоводство контролировать это не в силах. У нас в этом году членские взносы за 6 соток 30 тысяч тенге за весь год, при этом действующих дач 2400. Сюда входит оплата электричества, зарплата обходчиков, ремонты. У нас водопровод весь металлический, изношенность большая. Поэтому позволить себе еще и специализированную охрану мы не можем", — добавила Гульнар Жакупова.

Фото: Артём Викторов

Полицейские призывают самих садоводов быть бдительней. При этом стражи порядка обеспокоены и другой проблемой. На дачах встречаются не только воры, но и семьи, нуждающиеся в помощи. Сейчас приступили к рейдам.

"Будем отрабатывать дачные садоводческие кооперативы путем обхода подворой территории, т.е. дачных участков именно с целью выявления лиц, которые проживают здесь. Здесь могут проживать и лица, которые орудуют различными видами правонарушений, кражами, которые участились с момента наступления летнего периода. Будем выявлять граждан, которые зарегистрированы, либо не зарегистрированы, проживают здесь постоянно, чтобы определить причину их нахождения здесь, возможно кто-то находится в опасности. Выявляем не только, чтобы привлечь, но и оказать помощь. Все списки, в том числе неблагополучных семей, лиц, которые проживают на дачных участках без документов, без разрешений, будут передаваться в соответствующие госорганы", — сообщил первый заместитель начальника УП города Павлодара Арман Каптаев.

Кстати, в Павлодаре патрулируют дачные массивы полицейские на конях. В арсенале 17 лошадей. Зачастую стражи порядка на всадниках застают на территории садоводств людей, собирающих черный металл.