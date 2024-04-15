Университеты в Атырау подготовили места для эвакуированных граждан и военных

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в рамках рабочей поездки в Атыраускую область ознакомился с подготовительными работами в эвакуационных пунктах при вузах и посетил места расселения граждан из затопленных территорий, а также общежития, где временно проживают прибывшие на помощь военнослужащие, передаёт BaigeNews.kz.

Атырауский университет имени Досмухамедова и Атырауский университет нефти и газа имени Утебаева подготовили в общежитиях места для расселения граждан, эвакуированных в период чрезвычайной ситуации, а также места для проживания тех, кто прибыл на помощь региону.

Ректор университета имени Досмухамедова сообщил, что в университете подготовлено 860 мест для людей, эвакуированных в связи с паводком в Кульсары. В отведённых для этой цели безопасных местах проживания уже размещены с десяток человек из двух семей, переселённых из Жылойского района.

По словам ректора университета нефти и газа Гульзады Шакуликовой, университет подготовил 300 койко-мест в Доме студентов для размещения военнослужащих, направленных для оказания помощи региону.

В связи с объявленной в Атырауской области чрезвычайной ситуацией из других регионов страны для борьбы со стихией привлечено 2 000 солдат.