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Уникальный столетний "тропический сад" в Петропавловске оказался под угрозой исчезновения
"Тропический уголок" на севере Казахстана практически выживает вопреки суровому климату и долгой зиме. Уникальный комплекс садово-паркового искусства в Петропавловске имеет более чем вековую историю, которая началась с лёгкой руки императора Николая II. Там зеленеют столетние пальмы, спеют ароматные лимоны, цветут жасмины, растут королевские бананы. Но почему такой удивительный островок экзотики официально не признан ботаническим садом, сетует на недостаточность финансирования и, по словам руководства, держится за счёт самих сотрудников? Ответы на эти вопросы узнал корреспондент BaigeNews.kz.
История этого места началась в 1912 году, когда по приказу императора Николая II в Петропавловске было организовано консервное производство, ингредиенты для которого должны были выращивать именно здесь. Первый, привезённый на разведение ингредиент – лавровый лист.
"Эта пряность давно известна миру. Много легенд, преданий сказано об этом, казалось бы, обычном растении. Родиной такого дерева являлась Греция. Но много кто приезжает и говорит, что лавр растет во всех тёплых странах, но для нашего северного региона это не распространенное растение, которое дома выращивает не каждый. Считается, что можно добавлять лист в блюдо только тот, который уже упал на землю, а значит созрел. Который растет на дереве ещё маленький, не готов дать блюду нужные качества, не вобрал те эфирные масла, которыми он должен быть наполнен. Именно лавровый лист первое растение, которое появилось в этом саду. Благодаря ему началась история сада", - рассказала экскурсовод ботанического сада Наталья Шаль.
Ровно 110 лет назад в ещё не оборудованную хозяйственную часть консервного завода из Санкт-Петербурга привезли 12 лавровых деревьев. Позже он стал цехом озеленения мясоконсервного комбината, который параллельно занимался высадкой зелёных насаждений на прилегающей территории предприятия.
"Такой огромный лавр — дерево дикой формы, живёт в природе. Это огромное дерево, листья которого находятся очень высоко. Если надломить листочек, то мы можем почувствовать ярко выраженный запах эфирного масла лаврового листа", - уточнила собеседница.
На этом месте десятилетия назад были глубокие парники, после - хозяйственная часть и пристроенная односкатная оранжерея, которую называли Осиповской. Растения находились в кадушке. В 1964-м построили первую металлическую стеклянную оранжерею, где продолжили выращивать не только зелень, но и тюльпаны, гиацинты, хризантемы. Спустя восемь лет достроили кирпичную часть здания, второй этаж и зимний сад.
"В 1987 закончили стройку и многие растения во взрослом состоянии были пересажены в грунт. Весь Петропавловск находится в болотистой местности, и пришлось долго готовить территорию, засыпать, дренаж делать, бурт земли высотой до двух метров был. После того как всё это осело, можно было эксплуатировать зимний сад", - добавил в рассказ директор ботанического сада Артур Рязапов.
В 1998 году большое промышленное предприятие, знаменитое своей тушёнкой, развалилось. От бывалого величия осталось одно напоминание – чудом уцелевший при ликвидации предприятия ботанический сад. Уже тогда он был не просто теплицей для выращивания ингредиентов, а местом для отдыха сотрудников.
"46 гектаров была территория мясоконсервного комбината. Из них 16 - занимало озеленение. В начале 2000-х удалось сохранить две оранжереи общей площадью две тысячи квадратных метров. Сделали реконструкцию в 2010 году: нарастили купол оранжереи и зимнего сада. Сейчас в экспозиции находится около двух тысяч видов растений и около 30 различных животных 20-ти видов. Это представители местной фауны, которые попали в несчастье, не смогли улететь. В основном, это различные пернатые: утки, гуси, лебеди. Летом у нас на территории есть водоём, в котором они обитают, зимой - в зимнике. Это тёплое место содержания", - объясняет Артур Рязапов.
Сейчас в ботаническом саду содержатся три косули. Егор и Олеся – молодые парнокопытные, которые учатся жить в стае. В ближайшее время их отправят в заповедник. Когда-то здесь жили и крупные животные: маралы, лоси. Здесь пережидали тяжёлые периоды даже павлины и страусы. Зооуголок — это добрая традиция ботанического сада, которая была заложена в 70-х годах руководством мясоконсервного комбината. Но их содержание сегодня полностью лежит на плечах сотрудников и волонтеров.
"Фактически финансирования на животных нет. А растения в закрытом грунте, тропическая и субтропическая флора на открытой местности, находятся различные интродуцированные растения. Территория мясокомбината была засоленная, потому что в годы Великой Отечественной Войны соль хранили под открытым небом, не было складов. Нужно было кормить армию, соль привозили вываливали. И часть соли по почве распределялась. И здесь велась работа: какие деревья и растения возможно интродуцировать так, чтобы они могли расти на болотистой засоленной почве, таким образом у нас собралось около 60 видов интродуцированный растений", - уточняет директор оранжереи.
Самое старейшее из местных растений – финиковая пальма, высотой около 20 метров. По меркам крупных вечнозелёных перистых деревьев она находится в подростковом возрасте. Несмотря на то, что солнечного света этому величавому древовидному папоротнику в северном регионе недостаточно, вырасти оно сумело выше крыши зимнего сада.
"Ей уже стало мало места, и было принято решение привезти её к нам. Это первое дерево, которое пробило крышу в нашем саду. Это показатель того, что она растет, даёт плоды. Но из-за нехватки солнца и тепла плоды не вызревают. Когда эта пальма пробила крышу, это было холодное время года, она могла замёрзнуть и погибнуть. Но за столько лет она ушла корнями в землю, хранит в себе много силы и спустя лето она начала расти, выпустила новые листья, пустила кисти. Многие люди, кто приходит к нам на экскурсию, спрашивают: "Она в таком интересном положении, наклонена. Может ли она упасть, завалиться? Но корни ушли глубоко, думаю, что между растениями они все сплелись, упасть не сможет. Живут такие пальмы в природе до тысячи лет. Наша ещё молодая. Ей около двухсот", - рассказывает Наталья Шаль.
Такую пальму называют королевой пустыни. Она может обеспечить человека буквально всем необходимым: её плоды очень полезны. Считается, что три финика в день восполняют весь необходимый объём витаминов в человеческом организме. Они долго не портятся, их часто берут в поход. Огромные мощные листья пальмы служат и кровом при покрытии крыши жилища и обогревом при разведении костра.
"Бананы, которые мы привыкли покупать в магазинах, растут не на пальмах. Деревьев не существует. Банан — это травянистое растение. Растет в нашем саду давно. Когда мама "даёт малыша", то выбрасывает кисть, на которой плоды созревают. Но, к сожалению, мама погибает. Взамен росток оставляет, поэтому это непрерывный процесс. В нашем случае растут бананы не обычные, не кормовые, а королевские. В магазины привозят обычные бананы, которые по вкусу, мягко говоря, не очень. Их срывают очень зелёным и маленьким, он не готов для употребления. Но по-другому никак. Фрукт проделывает очень долгую дорогу к нам. От того что его срывают неспелым, вкус не тот. Наши королевские вызревают на маме, поэтому и аромат, и вкус намного лучше. Бананы могут быть не только зелёные, а потом желтеть, бывают и красной кожуры. Но они очень дорогие и из Эквадора их не вывозят. Их называют чёрным золотом", - говорит экскурсовод.
Из-за холодной и длительной зимы период созревания королевского банана длится около семи месяцев. Но насыщенный аромат и вкус того стоят. Лимон, произрастающий в зимнем саду, удивляет не меньше. Его запах и вкус совершенно отличается от слегка желтого и менее кислого лимона с прилавка наших супермаркетов. Ещё одно удивительное растение, которое можно встретить в оранжерее – кринум азиатский, с которым связано немало легенд. Например, на востоке это луковичное растение по обыкновению стояло на окнах хозяев дома, чтобы отпугивать злых духов и отводить наведение порчи.
"Такие растения люди выращивают дома, но цветовая гамма у него разнообразная. Может быть как розовым, белым, с желта. Приятный тонкий аромат. Когда делают женские духи, крема, маски используют его масла. Привезено было из Вьетнама", - показывает Наталья Шаль.
Десятки лет жители и гости Петропавловска приходят в оранжерею, чтоб полюбоваться экзотическими представителями флоры и ближе познакомится с животным миром. Но они даже не подозревают, как с каждым годом всё тяжелее приходится содержать ботанический сад.
"Одна из первых проблем – недоработанность нормативно-правовой базы. Мы как предприятие зелёного строительства, как предприятие, которое выращивает растения, сохраняет их, развивает, природоохраной занимается и экологической пропагандой (дети, учащиеся в школах, приходят, и мы даем им экологические знания - что за деревья, зачем они нужны, зачем выращиваются на территории города и вдоль проезжей части, а они несут огромную экологическую функцию – это фабрики чистого воздуха). Тем не менее мы находимся в ведении областного управления образования, только обучаем, а на сохранение, на развитие, выращивание – в законе не отражено. И нет штатного расписания. Фактически работники как штукатуры, маляры, но они ухаживают за растениями. В ведомствах есть свои типовые штаты, и за рамки невозможно выпрыгнуть и назначить озеленителей, цветоводов, ветеринарные врачи, агрономы, ботаники, дендрологи. в школе какие есть штаты, и не могут быть другие", - говорит Артур Рязапов.
Администрация сада уверяет, что им необходимо собственное юридическое лицо, чтобы самостоятельно зарабатывать и распределять свой бюджет. Будучи полноправным ботаническим садом с научно-исследовательской и просветительной целью, способен решить одну из главных проблем города – правильное и эффективное озеленение.
"Президент объявил программу по масштабному озеленению страны. Казахстан должен добиться углеродной нейтральности. В лесном фонде около двух миллиардов деревьев должны высадить по всей республике. В городах и населенных пунктах 15 миллионов. Чтобы эти растения укоренились, заработали как фабрики чистого воздуха, усваивали углерод, и тем самым Казахстан добился бы углеродной нейтральности. Вся методическая работа научная должна лечь на плечи нашего ботанического сада и подобных учреждений: экоцентры, биостанции. Мы должны быть источниками знаний и тем самым могли бы развиваться и зарабатывать. Вы видите, что последние годы посадки ведутся, но недостаточно. Высаживают – половина из них не принимается. Потому что не соблюдаются технологии на научной основе, не подбирается тот видовой состав, который должен произрастать на улицах города", - уверяет директор оранжереи.
Сотрудники предполагают, что вековой ботанический сад без тех, кто остался здесь работать ради благой цели, может оказаться заброшенным.
"Построили спортивный зал. После часа дня света нет, территория в его тени. Оказывается, нет рекомендуемого расстояния для старого дерева, сколько от него нужно отступить", - объясняет Артур Рязапов.
Оранжерею посещали специалисты алматинского института ботаники, которые называют ботанический сад музеем растений. Они рассказали о единственном способе, как можно сохранить остров экзотических растений на суровом севере.
"Мы пришли к выводу, что уникальность сооружения большая, потому что растениям, которые находятся на территории оранжереи, им более 100 лет. Это история. Рекомендации были сохранить эту оранжерею, но передать её университету. У вас есть университет, где есть кафедра биологии. На этой базе могли студенты проводить свои исследования. Для науки нужна платформа, а оранжерея — это перспективная платформа. Здесь же могли идти образовательные программы со школьниками: уроки биологии, уроки рисования, практические занятия студентов. Это и аграрное отделение студентов первый курсов, доктораты, которые вели бы направление защищенного грунта", - пояснила заведующая лабораторией тропических и субтропических растений Института ботаники и фитоинтродукции Алматы Шолпан Масалимова.
Ботанический сад с более чем вековой историей — любимое место отдыха горожан и одна из главных достопримечательностей Петропавловска. Чтобы вырастить каждое дерево или цветок, сотрудникам сада понадобилось немало времени и усилий. И сохранение, и произрастание тропических и субтропических растений на самой северной точке страны само по себе является уникальным. Сотрудники оранжереи не теряют надежду на то, что Министерство экологии Казахстана поспособствует её переходу под опеку Института ботаники.
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