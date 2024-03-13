Уникальный домбра-челлендж: казахские кюи одновременно сыграют во всех школах и колледжах страны

Республиканский челлендж к празднованию Наурыз мейрамы пройдет 20 марта в 12:00 часов дня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минпросвещения нашей страны.

Мероприятие направлено на воспитание духовно-нравственной культуры и патриотических чувств у подрастающего поколения, сохранение культурного наследия страны, популяризацию игры на домбре среди детей.

"Челлендж домбристов – демонстрация творческих достижений детей и молодежи, педагогов и родителей в области музыкального искусства и популяризация домбры. К участию приглашаются все желающие. Впервые этот челлендж прошел в прошлом году. Звуки домбры одновременно звучали во всех организациях образования. Это уникальное событие в культурной жизни республики. Мероприятия проводятся в рамках единой программы воспитания", - сказала директор департамента воспитательной работы и дополнительного образования Меруерт Медетбекова.

Отметим, празднование Наурыз мейрамы пройдет с 14 по 23 марта текущего года во всех общеобразовательных школах страны. В эти же дни будут организованы тематические челленджи, общенациональная экологическая акция и различные соревнования по национальным играм.