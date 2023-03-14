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novoetv.kz Сегодня, 20:31
222
Сегодня, 20:31
222
Фото: novoetv.kz

Уникальный домбра-челлендж: казахские кюи одновременно сыграют во всех школах и колледжах страны

Национальный челлендж к празднованию "Наурыз мейрамы" пройдет 17 марта в 12:00 часов дня по столичному времени, передаёт BaigeNews.kz. Об этом рассказал директор департамента по воспитательной работе и дополнительного образования министерства просвещения Аман Сейтов. 

По словам директора департамента, мероприятие направлено на воспитание духовно-нравственной культуры и патриотических чувств у подрастающего поколения, сохранение культурного наследия страны, популяризацию игры на домбре среди детей. 

"Челлендж домбристов – демонстрация творческих достижений детей и молодежи, педагогов и родителей в области музыкального искусства и популяризация домбры. К участию приглашаются все желающие. Стоит отметить, что такой челлендж среди учащихся проводится впервые. Звуки домбры одновременно зазвучат во всех организациях образования уже в эту пятницу. Это уникальное событие в культурной жизни республики", - подчеркнул Аман Сейтов. 

Отметим, празднование Наурыз мейрамы пройдет с 10 по 17 марта текущего года во всех общеобразовательных школах страны.  

В эти же дни будет дан старт общереспубликанской акции "Таза табиғат", челленджу "Жасыл үй", благотворительной акции "Қайырымды ұлт", фестивалю национальных блюд, благотворительной акции "Ярмарка ремесленников", празднику национальных игр, конкурсу рисунков "Наурыз – ұлыстың ұлы күні" и семейному соревнованию "Отбасы – бақыт мекені". 

Также планируется запуск флешмобов и челленджей с хэштегом #Наурызмейрамы #Наурызкүйі в социальных сетях.

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#Наурыз #флешмоб #домбра
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:31
222
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