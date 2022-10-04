Уникальные номера типа ИИН предлагают присваивать объектам в Казахстане

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Министерство индустрии и инфраструктурного развития прорабатывает возможность использования данных градкадастра с уникальным номером объекта для отображения в информсистеме Казреестр, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом глава МИИР РК Каирбек Ускенбаев сообщил на заседании правительства.

"Это позволит обеспечить пространственную привязку объектов для исключения повторного ввода данных, тем самым возможных двойных продаж жилья при долевом строительстве", - отметил он.

Министр пояснил, что система даёт возможность обеспечить монополистов цифровой платформой для предоставления открытых сведений населению и бизнесу по подключению к объектам инженерной инфраструктуры.

Таким образом, предоставление технических условий субъектами естественных монополий с использованием данных системы градкадастра исключит коррупционные риски, сделает процесс прозрачным для населения и бизнеса, также появится возможность бронирования свободных мощностей.

Градкадастр содержит 65 процентов инфраструктурных данных с охватом 333 тысячи гектаров территорий. В рамках формирования цифровой базы приведены к единому формату порядка 900 проектов.