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Уникальные кадры: молния ударила в статую Христа в Бразилии
Бразильскому фотографу Фернандо Брага удалось запечатлеть момент удара молнии в статую Христа-Искупителя в Рио-де Жанейро. Уникальным фото автор поделился на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.
Фернандо вот уже много лет следит за статуей Христа в надежде запечатлеть главную достопримечательность Бразилии на фоне какого-нибудь уникального явления.
"Unstoppable. Никогда не сдаваться. Я сделал много-много неудачных попыток поймать в кадр удар молнии во Христа. Прошло много дождей и дней. Я снимал его несколько раз близко, но я никогда не получал снимак молнии на Христе. Я очень люблю фотографировать! У меня уже есть особенная фотография, которую назвал "благословенной Луной", теперь у меня есть "Божественная молния!", — поделился фотограф своим восторгом в Instagram.
Ему уже удавалось заснять фантастические кадры фигуры Христа на фоне луны с разных ракурсов, в объектив фотографа также попадали птицы, самолёты и парашютисты, которым посчастливилось оказаться рядом со статуей в момент съёмки.
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Кроме того, в аккаунте фотографа есть множество красивых кадров дикой природы, никак не связанной с главной достопримечательностью Рио-де-Жанейро. Также в его портфолио есть невероятные пейзажи ночного города.
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Примечательно, что под каждым снимком в Instagram фотограф скурпулёзно делится своими заметками, о том, какой камерой и объективом, при какой выдержке и диафрагме сделан тот или иной снимок.
В cоцсети у Фернандо чуть менее 34 тысяч подписчиков.
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Напомним, статуя Иисуса Христа в стиле ар-деко, расположенная на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро считается символом этого мегаполиса и Бразилии в целом. В 2007 году момнумент неофициально избрали одним из Новых семи чудес света.
По данным из Википедии, высота статуи достигает 38 метров, восемь из них забирает пъедестала, размах рук фигуры Христа — 28 метров. Весит монумент 635 тонн.
Христос-Искупитель — самая высокая точка, поэтому статуя в среднем четыре раза в год становится мишенью молний. Католическая епархия специально хранит запас камня, из которого возведена статуя, для восстановления повреждённых частей статуи.
Известно, что в 2014 году в фигуру Христа-Искупителя также попадала молния и результате мощного удара откололся большой палец на правой руке статуи. В результате реставраторам пришлось взбираться на монумент, тогда же были установлены молниеотводы.
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