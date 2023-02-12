Уникальные кадры: молния ударила в статую Христа в Бразилии

Фото: instagram.com/fsbragaphotos

Бразильскому фотографу Фернандо Брага удалось запечатлеть момент удара молнии в статую Христа-Искупителя в Рио-де Жанейро. Уникальным фото автор поделился на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

Фернандо вот уже много лет следит за статуей Христа в надежде запечатлеть главную достопримечательность Бразилии на фоне какого-нибудь уникального явления.

"Unstoppable. Никогда не сдаваться. Я сделал много-много неудачных попыток поймать в кадр удар молнии во Христа. Прошло много дождей и дней. Я снимал его несколько раз близко, но я никогда не получал снимак молнии на Христе. Я очень люблю фотографировать! У меня уже есть особенная фотография, которую назвал "благословенной Луной", теперь у меня есть "Божественная молния!", — поделился фотограф своим восторгом в Instagram.

Ему уже удавалось заснять фантастические кадры фигуры Христа на фоне луны с разных ракурсов, в объектив фотографа также попадали птицы, самолёты и парашютисты, которым посчастливилось оказаться рядом со статуей в момент съёмки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fernando Braga (@fsbragaphotos)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fernando Braga (@fsbragaphotos)

Кроме того, в аккаунте фотографа есть множество красивых кадров дикой природы, никак не связанной с главной достопримечательностью Рио-де-Жанейро. Также в его портфолио есть невероятные пейзажи ночного города.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fernando Braga (@fsbragaphotos)

Примечательно, что под каждым снимком в Instagram фотограф скурпулёзно делится своими заметками, о том, какой камерой и объективом, при какой выдержке и диафрагме сделан тот или иной снимок.

В cоцсети у Фернандо чуть менее 34 тысяч подписчиков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fernando Braga (@fsbragaphotos)

Напомним, статуя Иисуса Христа в стиле ар-деко, расположенная на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро считается символом этого мегаполиса и Бразилии в целом. В 2007 году момнумент неофициально избрали одним из Новых семи чудес света.

По данным из Википедии, высота статуи достигает 38 метров, восемь из них забирает пъедестала, размах рук фигуры Христа — 28 метров. Весит монумент 635 тонн.

Христос-Искупитель — самая высокая точка, поэтому статуя в среднем четыре раза в год становится мишенью молний. Католическая епархия специально хранит запас камня, из которого возведена статуя, для восстановления повреждённых частей статуи.

Известно, что в 2014 году в фигуру Христа-Искупителя также попадала молния и результате мощного удара откололся большой палец на правой руке статуи. В результате реставраторам пришлось взбираться на монумент, тогда же были установлены молниеотводы.