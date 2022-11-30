Уникальную ВИЭ построят в Жамбылской области

Фото: akorda.kz

В присутствии президента Казахстана в Париже подписано Межправительственное соглашение между министерством энергетики РК и министерством Eвропы и иностранных дел Франции по вопросам строительства ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Ветряная электростанция будет введена в эксплуатацию в 2026-27 годах. Это увеличит совокупную генерацию объектов ВИЭ в нашей стране почти на 50 процентов. Строить её будут "Самрук-Қазына", "КазМунайГаз" и французская Total Eren.

Предварительная стоимость проекта – 1,9 миллиарда долларов.

Уникальность проекта заключается в том, что впервые в Казахстане ветроэлектростанция будет дополнена системой накопления электроэнергии. Это позволит сгладить естественные природные колебания возобновляемой генерации, аккумулировать излишки электроэнергии и обеспечить стабильность работы энергосети.