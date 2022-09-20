Уникальную операцию провели пятилетнему мальчику из Атырау

Уникальную операцию по восстановлению слуха провели пятилетнему пациенту из Атырау в столичной больнице. Имплантацию аппарата костной проводимости сделали в рамках ОСМС. Она относится к инновационным и считается высокотехнологичной медицинской услугой (ВТМУ), передает корреспондент BaigeNews.kz.

Пятилетний Ануар Шайкен родился с двусторонней микротией и атрезией слухового прохода. Сегодня в столичной Многопрофильной городской детской больнице №2 ему вживили имплант костной проводимости. Операция прошла успешно, и теперь мама Айжан Мухамбетжанова и хирург, заведующий лоротделением, Арман Абилев надеются, что имплант приживется.

"Контингент пациентов, подпадающих под такую операцию – это дети с кондуктивной или смешанной тугоухостью. Кондуктивная тугоухость - это такая потеря слуха, при которой процессы в слуховой системе нарушаются так, что становится невозможным попадание звукового сигнала во внутреннее ухо. То есть возникает какое-либо физическое препятствие для передачи звука в мозг", - пояснил хирург.

Врач уточнил, что на операцию также могут попасть дети с микротией и атрезией. Это два разных диагноза, но они почти всегда "идут" вместе. Микротия – это отсутствие или недоразвитие ушной раковины. При атрезии слуховой проход или резко сужен, или отсутствует вообще - это врожденный порок развития. Такие операции по ОСМС в Казахстане начали проводить только в этом году, и маленький Ануар – один из первых пациентов, которому сделали её в рамках медстрахования.

"Операция показана детям с двусторонней проблемой, то есть когда слух отсутствует с двух сторон или снижен до 2-3 степени, или резко сужен слуховой проход. 2-3 степень потери слуха - это достаточно высокая степень. В силу этого такие дети могут отставать в развитии", - добавил врач.

Хирург сообщил, что такие операции в этой больнице делали и ранее, но с имплантами, которые поступали в рамках гуманитарной помощи.

"Сейчас мы начали проводить их по ОСМС и теперь будем делать их регулярно. В Казахстане 70-80 детей давно ждут эту операцию. Её делают примерно с четырёх лет. Всё зависит от развития черепа и его толщины", - продолжил Абилев.

Смысл операции в том, что имплант вживляется в череп, и звук проводится по костям. Имплант преобразует звуковую волну через кость. Возникает вибрация, которая передается на внутреннее ухо. Таким образом, слух ребёнка восстанавливается.

Ранее маленького Ануара уже оперировали в Казахстане, но в частной клинике приглашенным специалистом из Индии. Была попытка открыть слуховой проход естественным путём. В мировой практике уже отходят от таких операций в виду частых рецидивов закрытия прохода.

"Мама и папа ребёнка молодцы, семья приобрела за свой счёт промежуточный аппарат, он носится на бандаже и надевается в раннем возрасте, чтобы ребёнок не отставал в развитии, пока ему не сделают операцию. Стоимость такого аппарата около 2,5 миллиона тенге. Ануар носит его с трёх лет. Сейчас мальчику пять", - сказал специалист.

Юный пациент получает послеоперационную поддерживающую терапию. Через несколько дней его выпишут на амбулаторное наблюдение. Мальчик поедет домой, в Атырау.

"Через несколько недель к вживленному импланту на магните присоединят речевой процессор. Это "мозг" импланта. Он и будет обрабатывать звуковую волну и передавать на имплант", - поделился лорхирург.

По мере роста кости менять имплант не нужно. Наоборот, он интегрируется в череп и будет работать дальше. Ребёнку выдадут специальную информационную карточку о том, что он носит имплант. Документ нужно будет показывать в зоне досмотра в аэропортах. Через рамки и сканеры проходить можно, но они будут звенеть.

"Отличие этой операции от кохлеарной имплантации в том, что у детей с микротией и атрезией функция слухового нерва полностью сохранена. А тем, кому вживляют кохлеар, нерв не работает вообще. При этом у них правильная анатомия. А у детей с микротией и атрезией - неправильная анатомия, вследствие чего отсутствует проведение звука до нерва", - проинформировал Абилев.

Через несколько недель в этой больнице планируют мастер-класс по обмену опытом, на который приглашен профессор, ведущий специалист из Московского научного центра отоларингологии Хассан Диаб.

"Врач должен всю жизнь учиться, чтобы быть в курсе новых технологий, методик и подходов. Мы стараемся регулярно проводить подобные мастер-классы. Я езжу в Атырау, в Усть-Каменогорск, Актау, Актобе, Петропавловск, где провожу мастер-классы по обмену опытом. Это дает возможность врачам и пациентам в регионах узнавать о возможностях современной медицины", - резюмировал Арман Абилев.