Уникальную операцию по пересадке почки провели в Алматы

Почку от донора с другой группой крови успешно пересадили пациентке в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Минздрава.

В ННЦХ им. А.Н. Сызганова после долгого планирования и подготовки пациента, бригадой трансплантологов отделения трансплантации почек, урологии и экстракорпоральной детоксикации, во главе с д.м.н., профессором, Академиком НАН РК Болатбеком Баймахановым была успешно проведена шестисотая по счету трансплантация почки пациентке с АВО – несовместимостью.

Уникальность системы АВО состоит в том, что в плазме у неиммунизированных людей имеются естественные антитела к отсутствующему на эритроцитах антигену. Если два различных типа крови смешаны в одном корпусе, то могут произойти АВО несовместимость – реакции. Пересадка АВО несовместимого органа очень быстро может вызвать серьезные нарушения.

Пациентка обратилась центр, была консультирована профессором Баймахановым. На момент обращения пациентка в течение двух лет находилась на гемодиализе, состояние прогрессивно ухудшалось, снижалась фракция выброса сердца, поэтому трансплантация была для неё единственным спасением.

Потенциальным донором стала близкая родственница, с несовместимой 2 группой крови, тогда как у пациентки была 1 группа крови. Применение технологий для элиминации антигрупповых антител и блокады их синтеза de novo позволяют выполнять несовместимые по группе крови трансплантации почки от живого донора. Таким образом, барьер АВО-несовместимости может быть успешно преодолен с помощью сеансов плазмафереза и абсорбции, позволяющих снизить титр АВО-антител.

После длительной предоперационной подготовки продолжительностью в 1 месяц был организован консилиум мультидисциплинарной группы, в результате чего была успешно выполнена трансплантация почки. Анализы нормализовались на 2 сутки, организм принял пересаженную почку, в получении гемодиализа необходимости нет.

Всего АВО-несовместимых трансплантации почек в нашем центре с 2012 года было выполнено в двух случаях.

Следует отметить, что в АО "ННЦХ им. А.Н. Сызганова" заборы 600 донорских почек проводились лапароскопическим мануально-ассистированным путем без единой конверсии и осложнении, что является одним из лучших опытов в мировой практике.