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Уникальную операцию больной раком поджелудочной железы провели в Казахстане
Впервые в Казахстане пациентке, больной раком поджелудочной железы, провели технически сложную, уникальную операцию, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в минздраве РК, это дистальная резекция поджелудочной железы с резекцией чревного ствола DP-CAR (Distal Pancreatectomy with Celiac Axis Resection). Операцию провели в Национальном научном центре хирургии имени А.Н. Сызганова в Алматы.
"40-летнияя пациентка была госпитализирована с диагнозом "умеренно дифференцированная аденокарцинома тела и хвоста поджелудочной железы с прорастанием в чревный ствол, селезеночную артерию". В апреле прошлого года на основании КТ брюшной полости впервые был выставлен данный диагноз, после чего пациентка была направлена на консультацию к онкологу. Затем, учитывая распространение опухоли, случай был признан неоперабельным, взята биопсия из опухоли поджелудочной железы. Женщине рекомендовали полихимиотерапия. Пациентка получила 9 курсов полихимиотерапии, а также 27 сеансов лучевой терапии, после чего стала отмечаться положительная динамика, опухоль уменьшилась в размере. Затем пациентка направлена в ННЦХ имени А. Н. Сызганова", — рассказали в Минздраве.
Женщину проконсультировал доктор медицинских наук, профессор Ботлатбеком Баймаханов. После этого создан консилиум мультидисциплинарной группы. Специалисты рекомендовали пациентке операцию.
В конце мая профессор Болатбек Баймаханов сам прооперировал больную.
Послеоперационный период протекал без осложнений, пациентка выписана в удовлетворительном состоянии на 12 сутки после операции.
"У 30 процентов больных раком поджелудочной железы наблюдается местное распространение, когда опухоль распространяется за пределы поджелудочной железы и включает чревный ствол или верхнюю брыжеечную артерию, но без отдаленных метастазов. При этих опухолях выполняется DP-CAR с комбинацией предоперационной ньюадьюватной химиотерапии и лучевой терапии. DP-CAR – считается технически очень сложной операцией, выполняется очень редко во всем мире. DP-CAR дает преимущество в выживаемости для пациентов с местно-распространенным раком поджелудочной железы", — пояснили в Минздраве.
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