Уникальную операцию больной раком поджелудочной железы провели в Казахстане

Фото: Минздрав РК

Впервые в Казахстане пациентке, больной раком поджелудочной железы, провели технически сложную, уникальную операцию, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в минздраве РК, это дистальная резекция поджелудочной железы с резекцией чревного ствола DP-CAR (Distal Pancreatectomy with Celiac Axis Resection). Операцию провели в Национальном научном центре хирургии имени А.Н. Сызганова в Алматы.

"40-летнияя пациентка была госпитализирована с диагнозом "умеренно дифференцированная аденокарцинома тела и хвоста поджелудочной железы с прорастанием в чревный ствол, селезеночную артерию". В апреле прошлого года на основании КТ брюшной полости впервые был выставлен данный диагноз, после чего пациентка была направлена на консультацию к онкологу. Затем, учитывая распространение опухоли, случай был признан неоперабельным, взята биопсия из опухоли поджелудочной железы. Женщине рекомендовали полихимиотерапия. Пациентка получила 9 курсов полихимиотерапии, а также 27 сеансов лучевой терапии, после чего стала отмечаться положительная динамика, опухоль уменьшилась в размере. Затем пациентка направлена в ННЦХ имени А. Н. Сызганова", — рассказали в Минздраве.

Женщину проконсультировал доктор медицинских наук, профессор Ботлатбеком Баймаханов. После этого создан консилиум мультидисциплинарной группы. Специалисты рекомендовали пациентке операцию.

В конце мая профессор Болатбек Баймаханов сам прооперировал больную.

Послеоперационный период протекал без осложнений, пациентка выписана в удовлетворительном состоянии на 12 сутки после операции.