Умерший в Костанае мужчина стал донором органов для жителей Алматы и Шымкента

Фото: alau.kz

Недавно местный пациент, у которого была констатирована смерть мозга, стал донором. Жителю Алматы пересадили его печень, а шымкентцу — сердце. Нам удалось узнать как чувствует себя пациент, перенесший пересадку сердца, после операции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на alau.kz.

"Сейчас у меня все нормально. Хорошо. Чувствую себя хорошо. Спасибо всем", — говорит пациент Бадырхан Мухтаров. "Сейчас он проходит период реабилитации в нашей клинике. Адаптируется к обычной жизни, проходит обучение по режиму питания, приему препаратов", — говорит кардиолог НАО "Центр сердца Шымкент" Диана Бигалиева.

Тема трансплантологии не всегда однозначна для людей. Многие думают, что врачи специально отключают от аппаратов пациентов, давших согласие на донорство органов. На самом деле все обстоит совсем по другому. Донорство органов возможно лишь при смерти мозга.

"Это уже считанные часы остаются до финала, как говорится. Научно все доказано. Здесь спекуляции нет места на эту тему. Что кто-то чудо совершит и вдруг оживит головной мозг. Нет и точка", — говорит главный врач Костанайской областной больницы Юрий Моисеев. "Дышит за него аппарат, сердце поддерживается введением препаратов, тоже самое почки работают за счет того, что мы вводим специальные препараты. И объясняем родственникам, что вы можете помочь кому -то, спасти чью-то жизнь", — объясняет главный региональный координатор по трансплантологии по Костанайской области Александр Сачко.

В Казахстане нуждаются в операции -3654 человека, из них 70 — это дети.

На сегодняшний день вопрос с донорскими органами стоит остро. В листе ожидания более трех тысяч казахстанцев. Семьдесят из них — это дети. Только за прошлый год не дождавшись операции умерло более трехсот человек. Найти донорские органы задача сложная.

"Очень много у нас отказываются родственники. Но я хочу призвать всех людей к тому, что нужно поставить себя на это место", — обращается Александр Сачко.

Любой здоровый человек даже после своей смерти может подарить шанс на жизнь еще как минимум семерым людям, став донором сердца, печени, почек и легкого. Костанайцы к донорству относятся по разному.