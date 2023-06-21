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pixabay.com Сегодня, 01:20
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Сегодня, 01:20
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Фото: pixabay.com

Умерших людей прикрепляли к поликлиникам Астаны

Проведенной проверкой в деятельности организаций здравоохранения района Сарыарка Астаны установлены нарушения необоснованного прикрепления граждан, не проживающих на территории города, а также умерших лиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Астаны.

Прокурорами выявлены факты непрохождения обязательного скрининга пациентов  (по возрасту) и профилактического осмотра детей, несвоевременной выдачи лекарственных средств пациентам с хроническими заболеваниями.

По результатам проверки внесены акты прокурорского надзора. Защищены права свыше 12,5 тыс. граждан. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

 

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Сегодня, 01:20
252
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