Умерла популярная свинья-художница Пигкассо

В возрасте примерно 8 лет от ревматоидного артрита скончалась популярнейшая свинья-художница Пигкассо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си".

В 2016 году её спасли от бойни, и с тех пор она жила на ферме Джоанны Лефсон в городе Франсхук Западно-Капской провинции ЮАР.

В какой-то момент Джоанна заметила, что свинка грызла всё, что попадалось на её пути, кроме рисовальных кистей. Так она стала давать хрюшке пространство для самореализации, и Пигкассо-художница превратилась в знаменитость. Выставки её работ проходили во Франции, Германии, Нидерландах, Китае и Британии.

Хрюшка рисовала "портреты" принца Гарри, королевы Елизаветы II и Дональда Трампа. Работы Пигкассо есть в коллекции теннисиста Рафаэля Надаля, а в 2022 году с молотка за $25 тысяч ушёл поросячий опус "Дикая и свободная", что стало рекордом для картины авторства животного.

Признаки артрита у свинки резко усилились в сентябре, и последние полгода художнице с пятачком было тяжело ходить.

К дружелюбному животному приезжали титулованные гости — галеристы, учёные, художники и даже живая легенда приматологии Джейн Гудолл. Доктор Джейн прилетела на ферму на день позже смерти Пигкассо, но выступила на благотворительных поминках в её честь, собрав 300 тысяч рэндов (16 тысяч долларов).