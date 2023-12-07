Умерла художница, создавшая "Котенка по имени Гав" и "Бобика в гостях у Барбоса"

Художник-мультипликатор и режиссер Наталья Богомолова, которая создала мультфильмы "Бобик в гостях у Барбоса" и "Котенок по имени Гав", ушла из жизни на 84-м году жизни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Наталья Эдуардовна Богомолова сегодня умерла. До этого она месяц болела, лежала в больнице", - сказал собеседник агентства.

Наталья Богомолова родилась 23 февраля 1940 года. В ее фильмографии свыше 200 мультфильмов, в числе которых "Бобик в гостях у Барбоса", "Котенок по имени Гав", "Халиф-аист", а также "Из жизни разбойников", "Про лысую принцессу", "Медвежий угол", "День рождения Алисы", "Тайна Сухаревой башни", "Сказки старого пианино", "День медведя" и другие.