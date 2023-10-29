Умер звезда сериала "Друзья"

Известный по американскому сериалу "Друзья" актер Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет, передает BaigeNews.kz со ссылкой на портал TMZ.

"Источники в правоохранительных органах сообщают нам, что актер был найден в субботу в доме в районе Лос-Анджелеса... где, как нам говорят, он, судя по всему, утонул. … сотрудники службы экстренного реагирования примчались по вызову об остановке сердца", говорится в материале. Тело было обнаружено в джакузи. Смерть признали ненасильственной.

Перри наиболее известен ролью Чендлера Бинга в популярном ситкоме 90-х "Друзья", который длился 10 сезонов. Его персонаж был любимцем фанатов по всему миру. Он играл в большом количестве других телешоу, таких как "Мальчики будут мальчиками", "Боль роста", "Серебряные ложки", "Дом свободен", "Элли МакБил", "Западное крыло", "Клиника" и другие. И в нескольких фильмах, в основном в комедиях: "Поспешишь – людей насмешишь" (1997), "Девять ярдов" (2000) и "Папе снова 17" (2009). Последнюю роль он сыграл в 2017 году.

Мэттью Перри страдал от пристрастия к алкоголю и наркотикам, в частности, к обезболивающим. Он подсел на викодин еще во время съемок "Друзей" и неоднократно проходил курс реабилитации. Об этой стороне свой жизни он рассказал в своих мемуарах, опубликованных в прошлом году.