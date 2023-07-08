Умер создатель реалити-шоу "За стеклом"

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В России на 70-м году жизни умер режиссёр, сценарист и продюсер Григорий Любомиров. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

О причинах его смерти не сообщается.

Как режиссёр Любомиров запомнился документальными картинами, среди которых "Импичмент по-русски", "Маски сокитов", "Тайны посвящения". Также он снял 12-серийный фильм о религиозных сектах в Египте, Израиле, Индии и Китае.

С 1994 года был режиссёром и сценаристом передачи "Куклы", а в 2001 году запустил первое российское реалити-шоу "За стеклом". Кроме того, он был продюсером многих современных сериалов.