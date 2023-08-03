Умер самый старый мужчина в мире

По сообщениям бразильских СМИ, Хосе Паулино Гомес скончался за неделю до своего 128-летия — в своем доме в Педра-Бонита, бразильском муниципалитете в штате Минас-Жерайс, передает BaigeNews.kz.

Его семья сообщила, что Гомес умер от отказа органов, вероятно, из-за его преклонного возраста. Он был похоронен на кладбище Corrego dos Fialhos в Педра Бонита.

Согласно его свидетельству о браке 1917 года из ЗАГСа Педры Бониты, Гомес родился 4 августа 1895 года, что означает что он пережил две мировые войны и три глобальные пандемии.

Виллиан Хосе Родригес де Соуза, юрисконсульт отдела регистрации актов гражданского состояния, подтвердил местному изданию, что возраст Гомеша был точным, отметив, что он родился до 1900 года.

Неясно, будут ли его документы проверены Книгой рекордов Гиннеса, которая утверждает, что 116-летняя Мария Браньяс Морера из Испании является старейшим живущим человеком в мире. Она родилась 4 марта 1907 года.